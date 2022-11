von Claudia Enders Was ist im neuen Jahr im Interior-Bereich angesagt? Welche Trends sind im Kommen und welche Materialien en vogue? Alles über die Wohntrends 2023 erfahrt ihr hier.

Nächstes Jahr wird es vielschichtig im Interior-Bereich: Farben, Materialien und Stile treffen aufeinander, vermischen sich und lassen etwas gänzlich Neues entstehen. Da wäre der Eklektizismus-Trend, der neue und alte Möbel kombiniert und kunstvolle Tapeten sowie Kunstwerke in den Blickpunkt rückt. Und der Coastal Granny-Trend, der hingegen auf Behaglichkeit mit Erdfarben, Leinenstoffen und maritimen Dekoelementen setzt. In Form des Japandi-Styles geht außerdem Feng Shui in eine zweite Runde: Hier findet die faszinierende Verschmelzung von Japan und Scandi-Style statt.

Des Weiteren halten Spa-Elemente Einzug in unsere Wohn- und Badezimmer und Marmor bleibt weiterhin als beliebtes Design-Material bestehen. Und last but not least machen sich Pflanzen breit und holen die Natur in die Wohnung, womit der Greenterior-Trend an Fahrt aufnimmt. Lest hier Genaueres über die Wohntrends 2023!

Eklektizismus-Trend

Beim Eklektizismus treffen verschiedene Stile und Elemente aufeinander und so entsteht ein wilder Mix aus Altem und Neuem, Art Pieces und Musterkombinationen mit ganz eigenem Ausdruck. Beim Eklektizismus könnt ihr gut alte und neue Möbel miteinander kombinieren. Beliebte Stücke sind dabei Flohmarkt- und Dachbodenfunde, die geschickt in die Einrichtung integriert werden. Dazu gesellen sich verschiedene Muster, die zum Beispiel über Statement-Tapeten Einzug in die Wohnung finden. Kunstwerke, die geschickt arrangiert sind, setzen dem Ganzen die Krone auf und werden zum Eyecatcher in dem Mustermix. Damit ihr das Auge nicht überfordert, sollten zwischen den einzelnen Designelementen auch mal größere Flächen weiß bleiben. Außerdem können Kunstwerke eine bessere Wirkung entfalten, wenn sie zum Beispiel geschickt in Sammlungen arrangiert sind, statt einzeln verteilt zu stehen.

Coastal Granny-Trend

Coastal Granny – dieser Trend vereint Einfachheit, Entspannung und makelloses Design – kurzum, den Wunsch, es durchweg gemütlich zu haben. Das geht am besten mit viel Leinen, neutralen Farben und Töpferwaren. Und damit die Unbekümmertheit und Leichtigkeit sanfter Tage am Meer ihren Ausdruck im Interior-Bereich findet, dürfen maritime Accessoires natürlich nicht fehlen. Hier könnt ihr aus dem Vollen schöpfen: Muscheln, Treibholz, Schilfgras und Rattanmöbel. Und natürlich lassen sich auch alte Möbel gut in den Trend integrieren – mit etwas Kalkfarbe aufgefrischt, wirken sie wie neu! Aus dieser Kombination entsteht ein Ambiente, ganz so, wie auch Oma sich wohlfühlen würde! Dass der Trend auch gerade auf Tiktok sehr beliebt ist, zeigt sich unter dem #coastalgrandmother.

Japandi

Scandi trifft Japan und verschmilzt im Japandi-Stil, der eine Weiterentwicklung von Feng Shui darstellt. Bei Japandi geht es um Minimalismus, der auf warme Holzelemente und die cleane Linienführung des skandinavischen Designs stößt. So werden östliche und westliche Designphilosophien miteinander verschmolzen. Sich aufs Wesentliche zu konzentrieren – und zwar mit dem geradlinigen Charme und ruhigen Farben des skandinavischen Lebensgefühls, das ist definitiv etwas, das wir sehr mögen!

Der Wellness-Trend für die eigenen vier Wände

Wir lieben Wellness, denn dabei können wir die Batterien wieder aufladen und unserem Körper etwas Gutes tun. Entspannung wird dabei großgeschrieben. Logisch, dass wir so einen Raum, in dem wir uns so richtig wohlfühlen und an dem wir neue Energie schöpfen können, am liebsten zu Hause hätten. Und das ist leichter als gedacht: Sei es im Badezimmer, das wir mit Spa-Elementen wie Kerzen oder Infrarotleuchte aufwerten oder einem extra Bereich in unserem Wohnzimmer, der für Sport- oder Meditationsübungen verwendet wird. Und auch hier steht nicht der rein funktionale Charakter im Vordergrund, sondern eine Atmosphäre, die auf Erholung und Entspannung setzt: zum Beispiel durch Duftelemente, schöne Sitzkissen und einer Yogamatte.

Trend Marmor

Marmor war als Material bereits 2022 schon sehr angesagt – das kommende Jahr setzen wir aber noch eins drauf: Laut Tiffany Howell, Gründerin und Chef-Designerin den Innenarchitekturstudios Night Palm in L.A. gehe es vor allem um kunstvollen Marmor. Schöne Pinktöne, tiefes Blau und tiefgrüner Marmor seien daher im Kommen. Als Wandverkleidung oder Arbeitsfläche macht Marmor richtig was her. Zugegebenermaßen ist Marmor nicht gerade ein günstiges Vergnügen, wer die Schönheit des Gesteins in den eigenen vier Wänden trotzdem nicht missen möchte, der setzt auf Accessoires oder kleine Utensilien aus Marmor, wie zum Beispiel ein Tablett oder ein Beistelltisch aus dem schicken Material.

Greenterior-Trend

Wie sehen Grün – und das besonders im Büro und Home Office! Die Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern formuliert es so: "Das Interesse daran, mehr Natur in die Inneneinrichtung zu bringen, wächst so rasant, dass es dafür nun einen eigenen Begriff gibt: Greenterior." Gerade im Bereich der Bürogestaltung setze man daher auf Pflanzen. Wie die Designerin Miriam Köpf betont, steigerten Zimmerpflanzen die Konzentration und sorgen für ein gesundes Raumklima sowie gedämpften Schall. Pflanzen haben also eine Menge Vorteile in unserer Wohnung, außerdem stehen sie für den Wunsch, mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Kombiniert sie am besten mit natürlichen Materialien wie Jute, Leinen oder Baumwolle und schafft euch so eine harmonische Arbeitsatmosphäre, in der die Kreativität auf Hochtouren läuft!

