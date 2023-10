An diesen 5 Trends kommen wir nächstes Jahr nicht vorbei

von Carla Jörn Dopamin-Dekor, Antiquitäten und Co.: Die Wohntrends für 2024 sind so vielfältig wie unsere Persönlichkeiten. Diese fünf Trends werden im nächsten Jahr bei uns einziehen.

Zu Hause fühlen wir uns wohl und geborgen. Einen großen Anteil am Wohlfühlfaktor hat unsere ganz persönliche Inneneinrichtung. Möbel und Bilder halten Erinnerungen aufrecht und können Aufschluss über unseren Charakter geben. Für frischen Wind im trauten Heim sorgen Trends, an denen wir uns orientieren können. Die Wohntrends für 2024 sind von der puren Lebensfreude und unserem Hang zur Nostalgie inspiriert. Lebendige Farben, Muster und eine Prise Humor lassen im nächsten Jahr Herzen, Fenster und Türen aufgehen.

Wohntrends 2024: Diese 5 Trends werden das Jahr prägen

1. Dopamin-Dekor macht glücklich

Nach dem "Dopamine-Dressing" kommt jetzt das "Dopamine-Decor". Nicht nur bei unseren Klamotten, sondern auch in unserem Zuhause setzen wir im nächsten Jahr auf knallige Farben und ausgefallene Formen – die unser Glückshormon zum Tanzen bringen. Azurblau, Magenta oder ein lebhaftes Grün können in Form von Kissenbezügen oder trendigen Metallschränken als fröhliche Farbakzente eingesetzt werden. Besonders an grauen Tagen kann eine knallige Inneneinrichtung für eine positive Atmosphäre sorgen. Witzige Dekorationen oder humorvolle Wandposter zaubern zusätzlich ein Lächeln ins Gesicht. Mit diesem Inneneinrichtungstrend feiern wir die pure Lebensfreude!

2. 2024 sehen wir Rot

Die Farbe Rot kann bedrohlich und überwältigend wirken – oder eben luxuriös und gemütlich. 2024 lassen wir die Farbe in unser Zuhause einziehen und bringen mit verschiedenen Rottönen etwas Wärme in die Wohnräume. Mit einem gemütlichen roten Sofa, einer modernen Lampe oder einem roten Statement-Teppich können wir die Signalfarbe geschickt einsetzen. Wer sich traut, kann auch eine ganze Wand oder sogar einen Raum in Rot streichen – dafür eignen sich vor allem dunklere Rottöne wie Karminrot oder ein bräunliches Rostrot.

3. Zimmerpflanzen mit Stacheln

In Sachen Zimmerbegrünung sorgen im nächsten Jahr Kakteen und Sukkulenten für ein sonniges Flair. Die meist stacheligen Pflanzen sind nicht nur pflegeleicht, sondern auch richtig stylisch. Größere Modelle können in bunten Tontöpfen als Blickfänger im Raum fungieren, während kleinere Pflanzen ausgewählten Ecken einen frischen Farbtupfer verleihen. Besonders schön sind liebevolle Arrangements aus unterschiedlich großen Kakteengewächsen und Sukkulenten auf Kommoden oder Coffetables.

4. Mehr Muster macht munter

Der Mustermix-Trend ist nichts für schwache Nerven und kann schnell zu viel werden. Doch wer ein Herz für ausgefallene Tapeten, bunte Teppiche mit Motiven oder Animal Print hat, der:die darf sich jetzt so richtig austoben. Wichtig ist, Muster mit ähnlichen Farben zu wählen oder schlichtere Prints wie Punkte oder Streifen mit komplizierteren Designs zu kombinieren. Um den Trend im eigenen Zuhause umzusetzen, sind Tapeten mit botanischen Mustern oder Tiermotiven geeignet. Weniger auffällig sind bestickte Kissenbezüge oder gemusterte Lampenschirme.

5. Old but Gold

Flohmarkt- und Antiquitätenliebhaber:innen aufgepasst! Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit haben es uns Möbel und Dekoartikel mit Vergangenheit angetan. Sie bringen Charakter, Persönlichkeit und eine wohlige Nostalgie ins traute Heim. Damit die Einrichtung nicht zu altbacken aussieht, ist beim Kombinieren von altmodischen und modernen Elementen Fingerspitzengefühl angesagt. Toll sind antike Vasen, massive Holzkommoden oder auch die bemalten Porzellanfiguren von Oma und Opa – persönliche Erbstücke und Erinnerungen sind willkommen!