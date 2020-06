Urlaubsgefühle für zu Hause: Das sind die Wohntrends des Sommers 2020

Neue Wohntrends sind das, was wir für den Sommer gebraucht haben. Denn seien wir doch mal ehrlich: Der Urlaub wird im Jahr 2020 einfach anders ausfallen. Zwar öffnen nach und nach mehr Länder ihre Grenzen für Touristen – doch die Auswirkungen der Coronakrise wird man aktuell überall zu spüren bekommen.

Wohntrends 2020 holen den Sommer nach Hause

Wer keine Lust auf Mundschutz und Abstandstanz am Strand hat, bleibt einfach zu Hause. Klingt langweilig? Überhaupt nicht! Denn wir hätten da eine Idee für ein ganz eigenes Sommer-Projekt und das heißt: Unsere vier Wände so schön gestalten, dass wir gar nicht mehr in den Urlaub wollen. Denn einen Tapetenwechsel kannst du auch Zuhause haben!

Da kommen die Wohntrends des Sommers 2020 doch gerade recht – mit floralen Details, einer neuen Wandfarbe und naturfarbenen Möbeln holen wir uns das Urlaubsgefühl einfach nach Hause. Dazu noch ein Cocktail auf dem Balkon und ein paar frische Erdbeeren auf dem Schoß – schon fühlt sich deine Wohnung glatt nach den Malediven an. Nur dass es dazu noch gemütlich ist, kein Jetlag auf uns wartet und wir uns beim Packen nicht zwischen den 31 Kleidern entscheiden müssen.

Keine Sorge: Die Wohntrends schreien zwar nach Sommer, sind aber auch im Winter noch aktuell. Du musst also nicht jede Jahreszeit neu streichen und werkeln. Vielmehr bringen die Trends dieses Mal einen frischen Wind ins Zuhause, an denen wir uns gerne auch langfristig gewöhnen. Schließlich sind unsere vier Wände unser Heiligstes. Das haben wir spätestens zur Coronakrise gemerkt – und wollen unsere Wohnung endlich so schön wie nie gestalten.

Laut der Such-Plattform für Mode & Design "Stylight" steht Gemütlichkeit übrigens auch im Sommer ganz oben. Dafür sorgen warme Farben und Materialien, sogar Samt begleitet uns 2020 durch alle Jahreszeiten. Dazu kommt eine Prise Mut – denn bei Pinterest sind gerade schwarze Wände gefragt. Aber wir wollen nicht zu viel verraten: Klickt euch einfach durch unsere Wohntrends des Sommer 2020 und lasst euch inspirieren!