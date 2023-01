von Natalja Fischer Du bist auf der Suche nach einem Geschenk für einen Yoga-Fan? Wir haben die passenden Yoga-Geschenke für dich herausgesucht, mit denen du garantiert für große Freude sorgst!

Yoga erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn der Trendsport hat nachweislich positive Effekte auf unsere physische und psychische Gesundheit. Studien zufolge reicht bereits eine Yoga-Stunde pro Woche aus, um zum Beispiel Rückenschmerzen zu lindern oder die Schlafqualität zu verbessern, wenn man den Sport über einen längeren Zeitraum regelmäßig ausübt. Es lohnt sich also, dabeizubleiben und mit dem richtigen Zubehör macht die Yoga-Stunde gleich doppelt Spaß!

Sinnvolle Yoga-Geschenke

Es gibt viele Geschenkideen, über die sich Yoga-Fans freuen. Eine hübsche Yoga-Matte, ein stylishes Yoga-Outfit oder ein hilfreicher Yoga-Block, der Anfänger:innen die Durchführung der Yoga-Haltungen (Asanas) erleichtert, sind zum Beispiel sinnvolle Geschenke. Aber es gibt noch so viel mehr schönes Zubehör für Yoga-Freund:innen, das wir hier für dich gesammelt haben. Vieles davon ist fair und nachhaltig produziert, sodass du mit gutem Gewissen schenken kannst.

Yoga-Matte

Lotuscrafts Yogamatte Mudra Studio | Hautfreundlich & Schadstoffgeprüft 32,99 €

Die hochwertigen Yoga-Matten von Lotuscraft sind frei von Latex, schädlichen Weichmachern und BPA. Mit einer Mattenstärke von 5 mm schont die Matte die Gelenke während der Übungen und bietet ausreichend Komfort und Dämpfung. Zudem sorgt die Noppenstruktur für Rutschfestigkeit und einen guten Halt während der Übungen. Mit nur 1,2 kg Gewicht lässt sich die Yoga-Matte problemlos überallhin transportieren. Lotuscraft unterstützt Projekte für Waldschutz, Solarenergie und sauberes Trinkwasser. Die Matte gibt es in sieben verschiedenen Farben.

Tipp: Mit dem nachhaltigen Mattenreiniger lässt sich die Yoga-Matte sauber machen.

Yoga-Tasche

Lotuscrafts Yogatasche PUNE aus Bio-Baumwolle - Fair & Ökologisch hergestellt 24,95 €

Die hochwertige Yoga-Tasche von Lotuscraft bietet genug Platz für Yoga-Matten bis 65 cm Breite sowie Handtuch und Kleidung. Außerdem besitzt die Tasche ein praktisches Innenfach für Geld, Schlüssel und kleine Dinge. Die Tasche besteht aus robustem Stoff aus reiner Biobaumwolle und wurde umweltschonend hergestellt. Farblich passen die Yoga-Taschen übrigens perfekt zu den Yoga-Matten von Lotuscraft.

Yoga-Block

Yoga Block 2er Set Kork - EXTRA Yoga HEFT im Set - 100% Natur | Nachhaltig 24,95 €

Ein Yoga-Block ist ein praktisches Hilfsmittel, das es Anfängern und Anfängerinnen erleichtert, Abstände oder Fehlhaltungen auszugleichen oder einen sicheren Stand zu bekommen. Der Block von Amityunion ist aus Kork gefertigt. Er ist robust, formstabil, rutschfest und hautfreundlich und somit der perfekte Begleiter für jede Yoga-Stunde. Zusätzlich ist ein Trainingsheft mit über 20 Yoga-Übungen in dem Set enthalten.

Yoga-Bolster

Bodhi Yoga Bolster Ø 23 cm | Ethno Collection | Runde Yogarolle aus 100% Baumwolle | Dinkelfüllung aus Bio-Dinkelspelzen 39,95 €

Das Yoga-Bolster ist ein längliches Yoga-Kissen, welches für die Unterstützung bei schwierigen Übungen eingesetzt werden kann. Ein Yoga-Bolster kann auch als entlastende Stütze für Rücken, Nacken, Knie oder Beine eingesetzt werden. Die hübschen Bolster von Bodhi überzeugen mit farbenfrohem Design und einer Füllung aus Bio-Dinkelhülsen, die anpassungsfähig und atmungsaktiv ist und eine gute Stabilität bietet. In fünf Farben erhältlich.

Yoga-Kissen

Lotuscrafts Yoga-Kissen / Meditationskissen mit Dinkelfüllung - Sitzhöhe 15cm - waschbarer Bezug aus Baumwolle - GOTS Zertifiziert 34,99 €

Ein Yoga-Kissen oder Meditationskissen sorgt für einen bequemen Sitz und entlastet die Gelenke. Auch bei einigen Asanas empfiehlt sich der Einsatz eines Meditationskissens. Der Bestseller von Lotuscraft ist 15 cm hoch, aus Bio-Baumwolle gefertigt und besitzt eine Füllung aus Bio-Dinkelspelz. Der Bezug kann einfach abgenommen und gewaschen werden. In zehn schönen Farben erhältlich.

Yoga-Gurt

Zen Power Yoga Strap, natürlicher Yoga Gurt aus 100% Baumwolle, max. Länge 250 cm 8,95 €

Der Yoga-Gurt hilft Anfänger:innen dabei, die Distanz zwischen Armen und Beinen besser zu überbrücken. Erfahrene Yogis können den Gurt nutzen, um Übungen zu intensivieren. Der Gurt von Zen Power ist leicht und dennoch widerstandsfähig und liegt gut in der Hand. Dank robuster D-Ring-Verschlüsse aus Metall lässt sich der Yoga-Gurt flexibel auf die gewünschte Länge einstellen.

Duftkerze

RITUALS Duftkerze von The Ritual of Karma – Mit Sommerlichem Lotos und Weißem Tee – beruhigend und wohltuend 34,45 €

Für eine entspannte Stimmung bei der Yoga-Stunde zu Hause: Die Rituals Duftkerze im wiederverwertbaren Glas schafft ein schönes Licht und verbreitet einen zarten Duft. Die Kerze verbindet das blumige Aroma des heiligen Lotos mit einer frischen Note von weißem Tee und erinnert so wunderbar an den Sommer. Die hochwertige Kerze brennt bis zu 50 Stunden.

Yoga-Buch: Achtsam und Stark

Achtsam und stark. Zehn Wochen Yoga für mehr Kraft, Ruhe und Zufriedenheit 22,00 €

Eine moderne Anleitung für Yoga, Meditation und Achtsamkeit: Nicola Jane Hobbs führt in ihrem Buch "Achtsam und stark" in die Philosophie von Yoga ein und zeigt, wie man diese in den modernen Alltag integrieren kann. Von ihrem 10-Wochen-Programm können sowohl Anfänger:innen als auch erfahrene Yogis profitieren und zu mehr körperlicher und mentaler Stärke finden.

Die Yoga-Box

Die Yogabox (GU Yoga & Pilates) 19,99 €

Die Yoga-Box enthält 76 ansprechend gestaltete Karten mit einzelnen Yoga-Übungen und allen wichtigen Infos dazu. Die Karten sind in vier Bereiche eingeteilt und farblich entsprechend gekennzeichnet. Es gibt Asanas zum Aufwärmen (blau), Basis-Asanas für Einsteiger:innen (rot), Asanas für Fortgeschrittene (orange) und Atem- und Entspannungsübungen für den Abschluss einer Yoga-Stunde (violett). Mithilfe der Karten kann man sich ganz einfach sein eigenes Programm zusammenstellen und immer wieder variieren.

Yoga-Set

Leicht, atmungsaktiv und langlebig: Das Yoga-Set von Menore beinhaltet einen gepolsterten Yoga BH und eine Yogaleggins mit hoher Taille. Das elastische Material sorgt für eine gute Passform und ein angenehmes Tragegefühl. Das Set ist in diversen Farben erhältlich.

