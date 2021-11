Zitronensaft ist ein wertvoller Booster für unser Immunsysten. Mit welcher Zitronenpresse du schnell und einfach frisch gepressten Saft erhält, verraten wir dir hier.

Ob als heiße Zitrone, im Smoothie oder zum Kochen: Zitronensaft enthält gesundes Vitamin C und verleiht Getränken und Gerichten ein frisches Aroma. Mit einer guten Zitronenpresse bekommst du in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand frischen Saft. Wir verraten dir, auf welche Geräte du setzen solltest und was es zu beachten gilt.

Zitronenpresse: Diese Modelle gibt es

Mit einer Zitronenpresse oder Zitruspresse kannst du Zitronen, aber auch Orangen, Limetten oder Grapefruits entsaften. Die Presse trennt den Saft von Fruchtfleisch und Kernen. Du hast grundsätzlich die Wahl zwischen einer manuellen Presse und einer elektrischen Presse.

Manuelle Zitronenpressen werden mit der Hand betätigt und eignen sich gut, um kleine Mengen an Zitronensaft zu produzieren. Es gibt sogenannte Zangenpressen mit zwei Griffen, zwischen denen man die halbierte Zitrone platziert und kräftig zusammendrückt. Außerdem gibt es Zitronenpressen mit einem Presskegel, auf den man die halbierte Zitrone setzt und kräftig hin- und herdreht. Der Saft wird in einer integrierten Schale unter dem Presskegel aufgefangen. Manuelle Pressen sind platzsparender als elektrische Zitruspressen.

werden mit der Hand betätigt und eignen sich gut, um kleine Mengen an Zitronensaft zu produzieren. Es gibt sogenannte Zangenpressen mit zwei Griffen, zwischen denen man die halbierte Zitrone platziert und kräftig zusammendrückt. Außerdem gibt es Zitronenpressen mit einem Presskegel, auf den man die halbierte Zitrone setzt und kräftig hin- und herdreht. Der Saft wird in einer integrierten Schale unter dem Presskegel aufgefangen. Manuelle Pressen sind platzsparender als elektrische Zitruspressen. Elektrische Zitronenpressen besitzen ebenfalls einen Presskegel. Dieser dreht sich jedoch automatisch, sobald die Zitronenhälfte darauf gedrückt wird, sodass man kaum Kraft aufwenden muss. Die elektrische Zitronenpresse eignet sich daher besonders gut, um größere Mengen an Zitronensaft zu produzieren.

Affiliate Link Amazon: Lumaland Original Saftpresse aus Edelstahl Jetzt shoppen 60,99 €

Welche Zitronenpresse ist die beste?

Welche Zitronenpresse die beste ist, ist nicht pauschal zu beantworten, sondern hängt vor allen davon ab, welche Anforderungen du an das Gerät hast. Wenn du nur hin und wieder eine geringe Menge an Zitronensaft benötigst und nur wenig Stauraum in der Küche hast, empfehlen wir eine platzsparende manuelle Zitruspresse. Wenn du oft Zitronensaft für Smoothies, Dressings oder Rezepte benötigst, ist eine elektrische Presse ratsam und schont deine Handgelenke. Wir haben eine Auswahl hochwertiger Zitruspressen für dich herausgesucht, die sowohl manuelle als auch elektrische Modelle beinhaltet.

Manuelle Zitronenpressen: Unsere Top 3

RÖSLE Zitronenpresse aus Edelstahl

Die manuelle Zitronenpresse von Rösle eignet sich zum Pressen von Zitronen, Limetten und Orangen. Der Saft fließt vom Presskegel geradewegs in den großen Behälter, der bis zu einem halben Liter Saft fasst. So kannst du problemlos mehrere Früchte hintereinander auspressen. Der Rundumschüttrand garantiert tropffreies Ausgießen. Das Modell aus rostfreiem Edelstahl ist pflegeleicht und spülmaschinenfest.

Günstige Zitronenpresse von Westmark

Die manuelle Zitronenpresse von Westmark ist die perfekte Wahl, wenn du auf der Suche nach einer besonders günstigen Zitruspresse bist. Das Modell aus Kunststoff ist für das Auspressen von Orangen, Zitronen und Limetten geeignet. Der Behälter fasst einen halben Liter Saft und verfügt über einen praktischen Ausguss.

OVOS Zangenpresse aus Edelstahl

Schnell und einfach zu bedienen: Die Handpresse von OVOS aus rostfreiem Edelstahl ist auch für große Zitronen geeignet. Die ergonomischen Griffe mit abgerundeten Kanten sorgen für eine mühelose Handhabung. Der Saft kann direkt in die Tasse oder über die Pfanne gepresst werden. Die Zitruspresse ist leicht zu reinigen, platzsparend und spülmaschinenfest.

Elektrische Zitronenpressen: Unsere Top 3

WMF Zitronenpresse aus Edelstahl

Mit der elektrischen Zitruspresse von WMF kannst du neben Zitronen und Orangen auch Grapefruits, Äpfel und Mandarinen entsaften. Je nach Fruchtgröße kannst du zwischen einem kleinen und einem großen Aufsatz wechseln. Durch die Start-Stopp-Funktion läuft der Presskegel automatisch an, sobald Druck ausgeübt wird. Der integrierte Siebeinsatz hält Fruchtfleisch und Kerne zurück. Siebeinsatz und Presskegel sind abnehmbar und spülmaschinenfest.

LEBENSLANG Zitronenpresse

Affiliate Link Amazon: LEBENLANG Zitronenpresse elektrisch Jetzt shoppen 24,95 €

Die LEBENSLANG Zitruspresse ist einfach zu bedienen und presst aus Orangen, Zitronen, Grapefruits, Mandarinen oder Limetten in kurzer Zeit frischen Saft. Zwei unterschiedlich große Presskegel sorgen für perfekte Ausbeute. Die kompakte Größe nimmt keinen überflüssigen Platz in der Küche weg. Das Gerät ist BPA-frei und spülmaschinenfest.

CASO Zitronenpresse

Die Zitronenpresse mit Edelstahl-Gehäuse besitzt einen Universal-Presskegel für alle gängigen Zitrusfrüchte von Limette bis Grapefruit. Der Hebel-Pressarm macht die Handhabung besonders leicht und der Motor ist angenehm leise. Der Saft fließt direkt ins Glas. Das Gerät ist BPA-frei und spülmaschinenfest.

Deshalb ist Zitronensaft so gesund

Zitronen besitzen einen besonders hohen Gehalt an Vitamin C. Ungefähr 50 Milligramm Vitamin C sind in 100 Gramm Fruchtfleisch enthalten, womit bereits die Hälfte unseres Tagesbedarfs gedeckt ist. Vitamin C unterstützt unser Immunsystem und beugt Infektionen vor. Insbesondere in der kalten Jahreszeit ist die heiße Zitrone daher ein bewährtes Mittel gegen Schnupfen, Husten und Erkältungen. Außerdem regulieren Zitronen dank reichlich Kalium den Feuchtigkeitshaushalt in den Zellen. Das kann sich zum Beispiel positiv auf einen hohen Blutdruck auswirken.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.