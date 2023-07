Dein Lieblingsmensch hat gerade eine tolle Chance erhalten, aber du kannst dich nicht wirklich darüber freuen? Dieses psychologische Phänomen nennt sich "Manhattan Effekt". Was genau dahinter steckt und warum der "Manhattan Effekt" schlecht für deine Beziehung ist, erfährst du im Video.

Viele Menschen kennen das: Der Partner oder die Partnerin hat eine tolle Chance bekommen, auf die er:sie vielleicht schon lange hingefiebert hat. Das kann ein Jobangebot sein, ein Weiterbildungsplatz, die Chance auf ein Sabbatical oder einen Auslandaufenthalt. Und obwohl du weißt, dass du dich eigentlich für deinen Lieblingsmenschen freuen solltest, stellt sich Unbehagen ein. Du hast Angst vor der Veränderung. Dieses Phänomen nennen Psycholog:innen "Manhattan Effekt".

"Manhattan Effekt": Was macht er mit uns?

Das psychologische Verhaltensmuster ist nach dem Film "Manhattan" von Woody Allen benannt, in dem der Hauptdarsteller seine Freundin anbettelt, auf ihr Auslandssemester zu verzichten und stattdessen bei ihm in New York City zu bleiben. Was es mit dem "Manhattan Effekt" auf sich hat und warum die Verhaltensweise schlecht für deine Beziehung sein könnte, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: miss.at