Zum Muttertag 10 Wahrheiten, für die wir unseren Müttern heute dankbar sind

Was würden wir nur ohne unsere Mütter tun? Auch wenn einige ihrer Weisheiten in der Kindheit noch so klangen, als würden sie uns nicht betreffen, wissen wir es heute besser. Wir haben zum Muttertag einmal in der Redaktion rumgefragt, für welche Wahrheiten unserer Mütter die Redakteur:innen heute dankbar sind. Das kam dabei raus.