Emotionale Distanz 3 Anzeichen dafür, dass dein Partner sich aus eurer Beziehung zurückzieht

von Jasmin Rahimi Anray Verlief eure Beziehung anfangs noch harmonisch und ihr hättet am liebsten jede freie Minute miteinander verbracht, doch nun ist alles anders? Solltest du diese Verhaltensmuster wiedererkennen, sollten du und dein:e Partner:in ein offenes Gespräch suchen.

Damit eine Beziehung lange bestehen kann, muss stetig an ihr gearbeitet werden – dies sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Solltest du jedoch langsam merken, dass dein:e Partner:in keine Bemühungen mehr anzustreben scheint, solltest du dir eure Beziehung einmal genauer anschauen.

Emotionale Distanz: Wenn die Nähe langsam abnimmt

Hast du das Gefühl, dass egal was du tust, du es deinem Partner oder deiner Partnerin nie so wirklich recht machen kannst? Es gibt bestimmte Anzeichen, die dein Gegenüber an den Tag legt, an denen du erkennen kannst, ob er/sie sich immer mehr zurückzieht – ob bewusst oder unterbewusst. Welche das sind, erfährst du im Video.

