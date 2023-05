4 "unsexy" Angewohnheiten von Menschen, die immer bekommen, was sie wollen

Psychologisches Erfolgsrezept 4 "unsexy" Angewohnheiten von Menschen, die immer bekommen, was sie wollen

von Marie Mühlenberg Manchen scheint die Welt zu Füßen zu liegen – und oft haben sie diese vier vermeintlichen "unsexy" Angewohnheiten im Video gemeinsam.

Wer seine Ziele erreichen will, muss dafür kämpfen. Auch wenn das oft einfacher gesagt als getan scheint. Doch einigen Menschen scheint fast alles zu gelingen, was sie sich in den Kopf setzen – woran liegt das?

So überzeugst du andere von deinen Ideen

Oft machen schon kleine Dinge einen großen Unterschied. Vor allem vier Angewohnheiten sorgen dafür, dass manche ihre Träume häufiger wahr werden lassen als andere. Welche das sind und warum sie für so eine große Erfolgsquote sorgen, erfahren Sie im Video.

Verwendete Quelle: yourtango:com