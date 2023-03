Die Liebe zwischen zwei Menschen ist eine heikle Sache – lodert die Flamme zu Beginn meist am stärksten, ist es die Aufgabe der Liebenden, sie immer in Schach zu halten. Erika und Günther Niggemeier aus Bottrop haben ihr Rezept für die Liebe gefunden. Vielleicht ja eine Anregung für so manch andere Paare.

60 Jahre ist das Ehepaar aus Bottrop jetzt schon verheiratet. Erika und Günther Niggemeier feierten am 15. März 2023 ihre Diamant-Hochzeit. Diamant gilt als eines der wertvollsten Materialien, die es auf der Welt gibt und ist äußerst robust. Die Bearbeitung hingegen braucht viel Geduld, Mühe und Zeit. Genau wie eine Ehe, die schon über so viele Jahrzehnte hinweg besteht. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) hat mit den Eheleuten über ihr Geheimnis der Liebe gesprochen.

Die Unabhängigkeit des:der einzelnen ist wichtig für eine gute Ehe

Es scheint so einfach, wenn der 87-Jährige und die 84-Jährige über ihr Geheimnis sprechen, trotzdem steckt da wohl mehr Arbeit hinter, als viele erwarten würden. Es gehe in einer Ehe darum, seine eigenen Interessen weiter zu verfolgen, jede:r für sich muss seine Unabhängigkeit wahren. Vor allem die Eigenständigkeit seiner Frau sei es gewesen, die die Ehe so harmonisch gemacht habe, verrät Günther Niggemeier. "Natürlich hatten wir Meinungsverschiedenheiten, aber es war nie so, dass einer von uns auf Chef getan hat", sagt er gegenüber der WAZ.

Das Wichtigste sei, dass der eine den anderen immer akzeptiert, so wie er oder sie ist, ergänzt Erika Niggemeier. "Man muss zwischen Meinungsverschiedenheiten und Streit unterscheiden" können. Und einen ganz wichtigen Tipp haben die beiden noch: "Wir sind nie ohne einen Kuss auseinandergegangen".

Manchmal lohnt es sich, für eine Beziehung zu kämpfen

1963 haben die beiden geheiratet. Noch zu einer Zeit, zu der eine Frau in Westdeutschland nur dann arbeiten durfte, wenn sich das "mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbaren" ließ. Erst 1977 endete die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung. Eine Ehe auf Augenhöhe zu führen ist noch heute eine Herausforderung. Die wieder angestiegenen Scheidungsraten zeigen hier eine klare Tendenz. 2018 lag sie noch bei 32,94 Prozent, im Jahr 2021 ist sie auf 39,9 Prozent gestiegen – auf drei Ehen kommt circa eine Scheidung.

Auch wenn Scheidungen und Trennungen absolut ihre Berechtigung haben, zeigen Beispiele wie das von Günther und Erika Niggemeier, dass es doch möglich ist, zusammenzubleiben, bis der Tod die zwei einmal scheidet. Vielleicht ist ja wirklich so mancher Streit einfach nur eine Meinungsverschiedenheit, ein genauer Blick lohnt sich.

