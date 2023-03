Experte verrät Spazieren gehen sorgt für bessere Orgasmen

Spazieren gehen ist gesund. Das ist kein Geheimnis. Aber dass eine große Runde im Park auch für bessere Orgasmen sorgt, wussten wir nicht. Ist aber so.

Wer viel läuft, hat mehr Orgasmen. Das fanden bereits ForscherInnen der University of California Ende der 90er Jahre heraus. Schon ein moderates Cardio-Programm, wie schnelles Gehen oder Walken, sorgten bei den Proband:innen nach einem halben Jahr für 30 Prozent mehr Sex und 26 Prozent mehr Orgasmen. Der Grund: Gehen stärkt die Rumpf-, Beckenboden- und Beinmuskulatur. Und je stärker die ist, vor allem der Beckenboden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Orgasmus. Doch nicht nur das, Fitness-Experte und Gründer der Lauf-App WeWard Yves Benchimol erklärt, warum noch mehr dahinter steckt.

Laufen und Gehen verbessern die Körperhaltung, das Gleichgewicht und die Beweglichkeit. Das wirkt sich positiv auf die sexuelle Leistungsfähigkeit und den ein oder anderen Stellungswechsel aus, gleichzeitig wird das Selbstbewusstsein gestärkt, wie eine Studie der University of Massachusetts zeigt. Und Selbstbewusstsein macht bekanntlich sexy. Doch auch das Herz-Kreislauf-System profitiert vom Gehen. Die Folge: Man hält länger durch und die Orgasmen werden intensiver.

Bewegung verbessert die Durchblutung, auch im Genitalbereich. Und das wiederum verbessert die Erektion und die Orgasmusfähigkeit bei Frauen.

Jeder fünfte Mann hat zeitweise Potenzprobleme. Bewegungsmangel ist einer der Gründe dafür, wie eine Studie aus 2014 herausarbeitete. Gut, dass man dagegen so easy etwas tun kann. In vielen Fällen hilft schon, überhaupt wieder in Bewegung zu kommen und mäßiger Sport. Der Fokus sollte hier auch auf der Stärkung des Beckenbodens liegen. Mit einer gesunden Kombination aus Training und Laufen geht es für ihn dann schnell wieder aufwärts.