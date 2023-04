Über ein halbes Jahrhundert verbringen diese beiden Menschen bereits ihr Leben zusammen. Helga und Horst Abraham feiern Eiserne Hochzeit. Sie sind der Beweis: Der Altersunterschied ist für die Liebe total egal.

Am 17. April 2023 feierten Helga und Horst Abraham 65 gemeinsame Ehejahre. Wer 65 Jahre verheiratet ist, der hat in seinem Leben schon so einige Höhen und Tiefen zusammen gemeistert. Sie haben einen eisernen Willen bewiesen, zusammen bleiben zu wollen. Nach 65 Jahren Ehe ist die Beziehung daher stabil wie Eisen und kann aus einem Leben kaum mehr herausgebrochen werden.

65 Jahre Ehe: Dieses Paar feiert Eiserne Hochzeit

65 Jahre – das schaffen nicht viele Paare. Zumal man bedenken muss, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern aktuell bei rund 78 Jahren liegt und die von Frauen bei circa 83. Die Abrahams schauen nicht nur auf eine lange Ehe zurück, sondern auf ein ebenso langes Leben. Horst Abraham wird diesen Sommer 100 Jahre alt, seine Frau ist 15 Jahre jünger.

"Der Altersunterschied tut unserer Liebe keinen Abbruch", erzählen die beiden der HNA ("Hessische/Niedersächsische Allgemeine"). Sie lernten sich damals auf der Hochzeit von Helga Abrahams Cousine kennen. Sie haben Krieg und Gefangenschaft überlebt, drei Kinder und fünf Enkelkinder bekommen. "Und wenn es doch mal Streit gab, hat einer kurz gebrummt und dann war es wieder gut", erzählt Helga Abraham.

Der Altersunterschied machte ihrer Liebe nie etwas aus

Das Besondere an der Liebe der Abrahams ist aber gerade der Altersunterschied. Für sie schien dieser nie eine große Rolle gespielt zu haben. Und das, obwohl Studien belegen, dass Beziehungen oft langlebiger sind, wenn die Liebenden in etwa gleichalt sind. In einer Untersuchung betrug die Trennungsrate sogar 95 Prozent, wenn der Altersunterschied bei 20 Jahren lag, so die AOK.

Doch es geht weniger um das Alter als um gemeinsame Interessen. Die Lebenswelten der beiden klafften trotz Altersunterschied nicht zu weit auseinander, sondern schweißte sie womöglich noch enger zusammen. Genau das braucht es, damit Partnerschaften weiterwachsen können. Denn wenn beispielsweise ein:e Partner:in einen Kinderwunsch hat und der:die andere Partner:in sich selbst vielleicht zu alt oder zu jung für eigene Kinder fühlt, dann kann dies schnell zu Problemen führen.

Wichtig: Alter ist nur eine Zahl

Eines sollte man immer bedenken: Zunächst einmal ist das Alter nur eine Zahl. Einen Altersunterschied kann man auch ganz anders bewerten. Zum Beispiel könnte man sich als Partner:in von der Lebensweisheit des:der älteren Partner:in inspirieren lassen oder sich auf gesellschaftliche Veränderungen einlassen, die ein:e jüngere:r Partner:in einem erklärt. Die Liebe ist eine Chance, die wir nutzen sollten.

Verwendete Quellen: hna.de, weddyplace.com, destatis.de, aok.de