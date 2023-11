"Bird Test" verrät: Hat dein Gegenüber wahres Interesse an dir?

Mit einem simplen Trick sollen wir herausfinden können, ob sich unser Gegenüber tatsächlich für uns interessiert und die Beziehung eine Zukunft hat. Wie der "Bird Test" funktioniert.

Lernen wir jemanden neu kennen, können wir manchmal nicht sofort einschätzen, ob seine:ihre Absichten auch gut sind. Ob sie Interesse an einer Beziehung haben oder wir nur für den Spaß da sind. Es muss aber nicht immer um den:die Partner:in gehen, auch bei Freund:innen und sogar Familienmitgliedern fragen wir uns manchmal, ob sie sich überhaupt für uns interessieren. Der "Bird Test", auf deutsch "Vogel-Test", kann darauf eine Antwort finden.

So geht der "Bird Test"

Es kursieren eine Menge TikTok-Videos, die das Prinzip des "Bird Tests" darstellen. Simpler gehts kaum: Du weist auf einen Vogel hin, der sich am Fenster, am nächsten Baum oder sonst wo in eurer Nähe befindet – du musst diesen auch gar nicht wirklich gesehen haben. Ob du ihn genau beschreibst, seine Farbe nennst oder nur "Oh, Vogel!", sagst, ist dir freigestellt.

Geht dein Gegenüber auf deine Beobachtung ein, fragt "Wo denn?", und möchte mehr darüber wissen, ist es ein gutes Zeichen: Er:Sie interessiert sich für dich. Wird deine Aussage gar nicht beachtet und nicht mal zu der vermeintlichen Stelle geguckt, scheint er:sie deiner Person keine besondere Achtung schenken zu wollen – das Interesse ist wohl weniger wahrhaftig.

Den "Bird-Test" können wir nicht pauschalisieren

Scheitert der Test, eure Beziehung fühlt sich aber trotzdem echt an und du merkst in anderen Aspekten, dass sich dein Gegenüber für dich interessiert, musst du natürlich keinen Schlussstrich ziehen. Der Test dient einfach als Anhaltspunkt, um zwischendurch zu überprüfen, ob sich dein:e Gesprächspartner:in für das, was du sagst, interessiert. Geht er:sie häufig nicht auf dein Gesagtes ein, ist es vielleicht besser sich zu überlegen, ob diese Beziehung eine Zukunft hat …

Der "Bird Test" verfolgt übrigens eine ähnliche Vorgehensweise, wie das bekannte Prinzip "bids for connection", übersetzt "Beziehungsangebote", des Paartherapeuts John Gottman. Du versuchst Kontakt aufzubauen, indem du eine Frage stellst, eine Geschichte erzählst oder dich körperlich näherst. Wird darauf mehrfach nicht eingegangen, gestaltet sich die Zukunft der Beziehung schwierig. In einer Studie belegte er diese Erkenntnis: Ehepaare wurden mehrere Jahre zu ihren "bids for connection" befragt, am Ende trennten sich diejenigen, bei denen kaum oder gar nicht reagiert wurde.

Beim nächsten Vogel also einfach mal testen, wie euer Gegenüber reagiert.

Verwendete Quellen: psychologytoday.com, gottman.com