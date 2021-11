Na, was hat dein Schatz in dir ausgelöst, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Bei "Whisper" teilten zahlreiche Paare ihre Kennenlern-Geschichte – inklusive EHRLICHEM ersten Eindruck ...

Bei manchen ist es Liebe auf den ersten Blick (oder zumindest auf den ersten Blick Schmetterlinge im Bauch ...), andere finden sich allenfalls ein bisschen interessant und wieder andere fühlen beim ersten Zusammentreffen so gar nichts – können aber später nie mehr ohne einander. Auf der Enthüllungsplattform "Whisper" haben zahlreiche Leute mit einem offensichtlich guten Gedächtnis ihren ersten Eindruck von dem Menschen geteilt, mit dem sie nun ihr Leben verbringen. Hier unsere zehn Lieblingsbeiträge.

10 Paare erzählen: Das habe ich anfangs WIRKLICH über meinen Schatz gedacht

1. Was für ein A***

"Mein Ehemann und ich haben uns auf dem klassischen Weg kennengelernt: In einer Bar. Er war so ein Manager-Typ und ich dachte nur, was für ein Arsch. Drei Jahre sind seitdem vergangen und seit anderthalb sind wir zusammen. Ich liebe ihn!"

2. Was will der Typ von mir?

"Ich bin Designerin und mein Partner ist Journalist. Wir haben uns letztes Jahr bei einer Show kennengelernt und mein erster Eindruck war: 'Was starrt mich dieser Typ so komisch an?' 😅"

3. Ein Mann für eine heiße Nummer

"Mein allerster Gedanke, als ich meinen Mann damals in dieser Bar kennenlernte: 'Uhhh, der sieht aus, als sei er gut im Bett ...?!' Drei Jahre später und wir sind verheiratet!"

4. Weirdo!

"Ich habe meine Frau bei der Arbeit kennengelernt. Ich dachte, sie ist der größte Nerd bzw. der merkwürdigste Mensch, den ich je gesehen habe. Ich wusste sofort, dass ich sie unbedingt kennenlernen muss!"

5. Wer ist dieser Griesgram?

"'Wer ist dieser mies gelaunt wirkende Griesgram? Arbeitet der hier oder sowas?' Ich hätte nie gedacht, dass er die Liebe meines Lebens ist!"

6. Nicht mein Ufer

"Ich habe meinen Mann im Gesangsunterricht kennengelernt. Ehrlich gesagt dachte ich am Anfang, er wäre schwul. (Achtung Spoiler: Ist er gar nicht!)"

7. WOW!

"Ich habe meine Freundin im Club kennengelernt. Erster Eindruck: 'Die ist toll!!!'"

8. Der könnte nochmal wichtig werden ...

"Ich habe ihn bei der Arbeit kennengelernt, kurz nachdem ich dort anfing. Als wir ein paar Worte miteinander gewechselt hatten, dachte ich 'etwas an ihm sagt mir, dass er mal ein wichtiger Teil meines Lebens sein wird.' Es sind jetzt drei Jahre."

9. Geiler Po

"Ich habe meine Frau beim Yoga kennengelernt, nachdem ich in eine neue Stadt gezogen war. Ganz ehrlich: Mein erster Gedanke war, dass ihr Hintern wahnsinnig gut aussieht in dieser Yoga-Hose! Mittlerweile weiß ich, dass sie auch im Innern wundervoll ist 😊"

10. Instant Love

"Wir haben uns in meiner Lieblingsbar getroffen. In dem Moment, als er reinkam, war ich wie hypnotisiert ... ich war sofort in ihn verknallt! Mein erster Eindruck war, dass er vermutlich nicht mit mir reden würde ... aber er war derjenige, der auf mich zukam! 😍"