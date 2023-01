Freundlichkeit ist nicht gleich Freundlichkeit. Für manche ist es ein Zwang, um Gefahren vorzubeugen. An diesen drei Anzeichen erkennst du Menschen mit "Rehkitz"-Syndrom.

Streit und Konflikt möchte vermutlich jeder am liebsten vermeiden. Doch manchmal bleibt es eben nicht aus, wenn man für sich selbst eintreten will oder eine andere Meinung vertritt. Obwohl diese Dinge zum Leben dazugehören, versuchen manche Menschen mit zwanghaften Angewohnheiten, diese Szenarien um jeden Preis zu vermeiden.

"Rehkitz"-Syndrom: 3 Anzeichen, dass du ohne Harmonie nicht leben kannst

Menschen, die am "Rehkitz"-Syndrom leiden, schränken sich oft sehr ein und verlernen sie selbst zu sein. Sie streben so sehr danach, anderen zu gefallen, dass sie sich selbst vergessen. Die typischen Anzeichen, an denen man erkennen kann, ob jemand darunter leiden könnte, zeigen wir im Video.

Verwendete Quelle: yourtango.com