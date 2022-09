von Jasmin Rahimi Anray Zu Beginn einer Beziehung werden viele Warnsignale oft übersehen, da die starken Gefühle uns schnell blenden können. Mit der Zeit sehen wir später jedoch oft klarer und erkennen, welche deutlichen Zeichen wir so lange nicht sehen wollten.

Was ist schöner, als frisch verliebt zu sein? Endlich in einer glücklichen Beziehung mit einem geliebten Menschen zu sein, eventuell nach langer Einsamkeit oder endlos vielen wahnsinnig schlechten Dates? Klar, manche Dinge mögen dich stören, aber was sind schon ein paar kleine Schönheitsfehler in deinem neuen Leben? Diese sind menschlich, denn niemand ist perfekt. Schließlich sind wir so verliebt, dass wir über diese liebevoll hinwegsehen.

Deshalb solltest du Warnzeichen beachten

Doch vor manchen Charaktereigenschaften solltest du deine Augen nicht verschließen, denn sonst folgt bald ein böses Erwachen. In einer Partnerschaft sollten nämlich auch unbequeme Themen angesprochen werden, um daran arbeiten zu können. Manches lässt sich jedoch nicht so leicht aus der Welt schaffen, daher solltest du auf diese drei Warnsignale aus dem Video besonders achten.

Verwendete Quelle: glamour.de