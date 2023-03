Nach Corona fragen sich viele: Wie führt man bei einem Date ein angenehmes Gespräch? In einer Studie wurde genau dieser Frage jetzt nachgegangen – mit interessanten Ergebnissen.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur unseren Alltag wohl noch auf lange Sicht gehörig durcheinandergewirbelt: Auch was das Dating angeht, müssen viele von uns sich erst einmal wieder langsam herantasten. Wie hat man noch einmal ein Gespräch geführt? Und vor allem: Wie hat man noch einmal ein Gespräch geführt, dass nicht unangenehm war, sondern einen bleibenden – schönen – Eindruck auf beiden Seiten hinterlassen hat?

Die Dating-Plattform "Plenty of Fish" führt jährlich eine Studie durch, die sich mit den Themen auseinandersetzt, die Singles beschäftigen. In einer Befragung mit 2.000 teilnehmenden Singles im Alter von 18 bis 55 Jahren fanden sie heraus, dass – ein Glück – Gespräche und deren Qualität noch immer der wichtigste Faktor sind, um eine Verbindung miteinander aufbauen zu können.

In einer Zeit von Emojis, die in ihrer Bedeutung von nettem Lächeln zu anzüglicher Sexaufforderung so ungefähr alles bedeuten können, ist es sicherlich für viele beruhigend zu wissen, dass das Wort – ob geschrieben oder gesprochen – noch immer den höchsten Stellenwert hat. Wir haben ein paar mögliche Gesprächsthemen gesammelt, die dich garantiert so sympathisch wirken lassen, wie du bist.

Gehe auf gemeinsame Interessen oder Erlebnisse ein

Aus dem Dating-Profil kannst du im besten Fall schon eine Menge über die andere Person erfahren: Was macht sie so in ihrem Alltag? Welchen Beruf führt sie aus? Liebt sie Skydiving genauso wie du? Wenn sich schon durch das Profil der App oder Plattform Gesprächsthemen ergeben: Nutz das aus! Laut der Studie mögen es 60 Prozent der Befragten, wenn ein Gespräch auf diese Weise beginnt. Alternativ kann sich im Laufe der Unterhaltung (ob real oder digital) vielleicht ein Thema ergeben, auf das du "aufspringen" kannst. Ihr liebt beide das Reisen? Vielleicht warst du an einem Ort, an dem dein Gegenüber auch einmal sein möchte oder ebenfalls war?

Besonders praktisch an dieser Art der Gesprächsführung: Du hörst deinem Gegenüber automatisch intensiv zu und bist aufmerksam. Charmante Personen sind gute Zuhörer:innen, wie Dating-Coach Mike Goldstein im Interview mit "The Healthy" verrät. "Jeder Mensch liebt es, über sich selbst zu reden. Gib den Leuten, die du triffst, die Möglichkeit dazu."

Geize nicht mit ehrlichen Komplimenten

Ein Kompliment hat nun wirklich noch niemandem geschadet. Und wie Studien zeigen, unterschätzen wir ihre Macht: In der Untersuchung sollten die Proband:innen der vierten Person desselben Geschlechts, der sie im Laufe des Tages begegnen, ein Kompliment machen. Die Person, die das Kompliment erhielt, bekam einen Fragebogen, den sie vor Ort ausfüllen sollte. Das Ergebnis dieser Bögen und der späteren Befragung der Proband:innen: Sie selbst unterschätzen, wie positiv sich ihr Kompliment auf die Laune der anderen Personen auswirken würde, die Personen schrieben in den Bögen, dass sich ihre Laune zum Positiven verändert hätte.

Kurzum: Menschen lieben es, Komplimente zu bekommen! Doch Vorsicht, denn es ist manchmal sehr leicht, die Atmosphäre mit einem ungeschickt gewählten Kompliment negativ zu beeinflussen. Versuche also ehrlich und nicht übergriffig mit deiner Bemerkung zu sein und suche dir vielleicht lieber ein kleines Detail, wie die Augen oder die Frisur aus, um deine wohlmeinende Bewunderung auszudrücken.

Ein kleiner Witz kann das Eis brechen

Wenn du eine witzige Geschichte parat hast, zögere nicht, sie zum Besten zu geben – wenn sie denn in die Situation passt oder sich gerade "richtig" anfühlt. Von Witzen oder allzu groben sarkastischen oder ironischen Bemerkungen sollte man eher die Finger lassen: Gerade zu Beginn der Kennenlernphase weiß dein Gegenüber deinen Humor vielleicht noch nicht so recht einzuschätzen.

Welche Themen du besser meiden solltest

Natürlich hat sich die Studie auch mit den Themen auseinandergesetzt, die auf einem Date besser keine Erwähnung finden sollten – vor allem nicht zu Beginn. Politik, Sex, frühere Beziehungen und Geld sind laut der Befragung für die Singles absolute Stimmungskiller. Negativität ist für fast die Hälfte der Befragten ein No-Go (41 Prozent) und Dauerquassler:innen möchte auch niemand am Tisch haben. Eine von fünf Personen (20 Prozent) hasst es, wenn Dating-Partner:innen Monologe halten und man keine Gelegenheit hat, selbst zu Wort zu kommen. Auch das Verwenden von "großen Worten", um klug zu wirken oder Platzieren von kontroversen Themen ist für einige Befragte ein Grund zur Ablehnung.

Natürlich muss hierbei jede Person für sich entscheiden, inwiefern bestimmte Themen wirklich gemieden werden sollten. Gerade Menschen mit einer starken politischen Einstellung werden wohl relativ früh innerhalb der Kennenlernphase über ihre Einstellung reden wollen, um zu sehen, inwiefern sie mit dem Gegenüber kompatibel sind. Eine Sache des Takts ist es wohl aber für die meisten Menschen, Ex-Partner:innen aus den Gesprächen herauszuhalten – die wenigsten möchten von ihrem:ihrer Dating-Partner:in wohl Lobeshymnen oder Hasstiraden über den:die Ex-Freund:in hören.

Verwendete Quellen: yourtango.com, thehealthy.com, psychologytoday.com, journals.sagepub.com