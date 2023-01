So hält die Liebe ein Leben lang 3 Punkte, in denen Paare kompatibel sein sollten

von Helen Kreimer Du träumst von einer langen und glücklichen Beziehung? Wenn ihr euch in diesen Dingen ähnelt, steht euch laut eines Paartherapeuten nichts im Weg.

Immer wieder lesen wir Tipps für eine glückliche Beziehung. Doch das Einzige, was wir am Ende meistens wirklich mitnehmen, ist, dass es keine Faustregel gibt und jeder Mensch anders liebt. Doch Paartherapeut Peter Pearson vom The Couples Institute in Kalifornien erklärt, wann die Chancen auf eine glückliche Beziehung besonders hoch sind.

Glücklich vergeben: Muss die Chemie stimmen?

Laut seiner Meinung sollten Paare in drei Aspekten ähnlich denken und gleiche Vorstellungen haben. Welche das sind, verraten wir im Video.

Verwendete Quelle: instyle.de