Es gibt drei No-Go-Sätze, die einfach jedes Paar in eine Krise stürzen. Welche das sind, verrät die Paartherapeutin Alexandra Solomon.

Eifersucht, Schwiegereltern, Geldprobleme ... es gibt ja viele Streitfallen in einer Beziehung. Laut der US-amerikanischen Psychologin und Paartherapeutin Alexandra Solomon lauert die Beziehungskrise auch hinter bestimmten Aussagen. In der Psychology Today verrät sie, welche drei Sätze dir besser nie über die Lippen kommen sollten, wenn du dir eine harmonische Beziehung wünschst.

Laut Paartherapeutin: 3 Sätze, die deine Beziehung ruinieren können.

1. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du ...

Hui, ein ganz schön gemeiner Satz! Denn darauf kann der:die Partner:in kaum etwas Richtiges entgegnen. Laut Solomon sollte man solche Unterstellung lieber vermeiden und sagen: "Ich verstehe nicht, warum du dich dagegen sträubst, es zu tun. Ich interpretiere das für mich so, dass du mich nicht genug liebst". Damit macht man seinen Standpunkt klar, ohne die Behauptung als Tatsache zu deklarieren. Eine viel bessere und vor allem faire Diskussionsgrundlage!

2. Warum kann es zwischen uns nicht wie früher sein?

Eine Frage, die vielen über die Lippen kommt, wenn sie nicht wahrhaben wollen, dass sich die Partnerschaft verändert. Klar lebt und liebt man im siebten Jahr anders als im ersten. Was nicht heißen muss, dass man nichts an der Situation ändern kann. Will man wieder frischen Wind in die Beziehung zaubern, sollte man auf konkrete Vorschläge setzen, sagt die Psychologin. Beispiel: "Ich würde mir wünschen, dass wir am Wochenende wieder mehr zusammen unternehmen!". Damit hat man viel bessere Chancen, eine bestimmte Sache im Zusammenleben zu ändern.

3. Du verhältst dich wie dein:e Mutter:Vater!

Übel! Denn auch wenn das nicht unbedingt eine Beleidigung ist, wird es vom Gegenüber oft als Angriff wahrgenommen. Viel besser ist laut Solomon, das konkrete Verhalten und die Auswirkungen auf einen selbst anzusprechen: Etwa: "Wenn du so laut wirst, macht mir das Angst!

