Wir haben häufig ein falsches Bild davon, was eine wirklich starke und gesunde Beziehung ausmacht. Diese Zeichen sprechen dafür, dass ihr eine feste Bindung habt – auch wenn du zweifelst.

Wenn wir frisch verliebt sind, dominieren die Hormone unser gesamtes Tun und Sein. Alles dreht sich nur um unsere neue Liebe, wir schweben auf Wolke sieben und können die Finger nicht voneinander lassen. Wenn die Honeymoon-Phase vorbei ist und sich die Beziehung vertieft, verändert sich einiges. Wir entdecken Fehler und Macken an unserem:unserer Partner:in, der Alltag holt uns ein – mit all seinen Herausforderungen und Problemen. Vielleicht beginnen wir zu zweifeln und sind uns unserer Gefühle nicht mehr so sicher. Und vor allem schauen wir häufig auf die falschen Dinge und übersehen, worauf es wirklich ankommt.

4 Anzeichen, dass du eine stärkere Beziehung hast, als du glaubst

1. Du denkst an deine:n Partner:in, auch wenn ihr euch nicht seht

Ja, die große Leidenschaft der ersten Monate (und vielleicht Jahre) ist nicht mehr da. Aber wenn dein:e Partner:in trotzdem dein absoluter Lieblingsmensch ist und die Person, an die du als Erstes denkst, wenn etwas passiert – egal, ob positiv oder negativ –, dann ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass eure Bindung sehr stark ist. Natürlich denkt vermutlich niemand 24 Stunden am Tag an die andere Person, aber wenn dein Schatz in deinem Kopf häufig aufploppt und du es am liebsten sofort mit ihm:ihr teilen möchtest, wenn etwas Gutes, Schlechtes oder Lustiges passiert, dann spricht das für eure Beziehung.

2. Ihr teilt Gemeinsamkeiten

Eine Partnerschaft lebt davon, dass zwei (oder mehr) Menschen ihr Leben miteinander gestalten. Wie viel sie wirklich teilen, ob sie heiraten und zusammenleben möchten oder mehr Freiraum brauchen, ist sehr individuell – und keine Beziehungsform deshalb besser oder schlechter als die andere. Aber eine gewisse Schnittmenge an Gemeinsamkeiten sollte da sein, um eine solide Basis aufzubauen. Auch wenn dein Leben und das deines:deiner Partner:in vielleicht in Sachen Job oder Freund:innen ganz unterschiedlich aussieht – solange es etwas gibt, das ihr miteinander teilt, ist das ein gutes Zeichen. Ob das nun das Zuhause, ein Haustier oder ein Hobby ist, spielt kaum eine Rolle. Hauptsache, ihr habt ein solches Fundament für eure Beziehung.

3. Ihr verbringt auch Zeit getrennt

A propos gemeinsame Zeit: Die eben genannten Gemeinsamkeiten sind für eine Beziehung elementar. Genauso wichtig ist es aber, dass jede Person noch ein eigenes Leben hat und sich selbst als Individuum nicht aus den Augen verliert. Wenn du und dein Schatz also auch gerne Zeit mit eigenen Freund:innen verbringt, vielleicht sogar getrennt in den Urlaub fahrt oder eigene Interessen verfolgt, ist das ebenfalls ein Zeichen dafür, dass eure Beziehung gesund ist. Denn eine eigene Identität der Partner:innen ist wichtig für eine solide Basis.

4. In der Zukunft siehst du deine:n Partner:in an deiner Seite

Wenn du Pläne für die Zukunft schmiedest, ist dein:e Partner:in in deinem Kopf stets dabei? Das spricht für eure Bindung! Auch wenn es wie gesagt natürlich und wichtig ist, dass jede Person innerhalb der Beziehung auch sich selbst und die eigenen Interessen nicht aus den Augen verliert, sollten auch die gemeinsamen Pläne nicht zu kurz kommen. Wenn du euch beide in der Zukunft stets zusammen vor Augen hast, auch wenn ihr euch mal streitet und verschiedene Meinungen zu bestimmten Themen habt, ist das ein Zeichen, dass eure Beziehung wirklich stark ist.

