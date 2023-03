Manche Menschen scheinen viele Bekanntschaften, aber wenig enge Freund:innen zu haben. Das könnte an diesen Gewohnheiten liegen.

Soziale Kontakte sind wichtig, damit wir langfristig gesund und zufrieden sind. Wie viele Freundschaften und Bekanntschaften wir pflegen, liegt natürlich an uns – und es ist sehr individuell, mit wie vielen dieser Bindungen wir uns wohlfühlen. Aber egal, ob du eher extrovertiert oder introvertiert bist: Grundsätzlich brauchen wir Menschen andere Menschen.

Als Kinder schließen wir oft innerhalb weniger Minuten neue Freundschaften, einfach weil wir neben einer Person in der Schule sitzen oder zusammen Fußball spielen. Als Erwachsene ist das nicht mehr so leicht. Wir sind im Job stark eingespannt, haben vielleicht eine Familie und andere Verpflichtungen – Freundschaften rutschen auf der Prio-Liste schnell weiter herunter. Trotzdem scheint es einigen Menschen leichter als anderen zu fallen, Freundschaften einzugehen. Gehörst du auch zu den Personen, die nur wenige echte Freund:innen haben und stattdessen eher lose Bekanntschaften pflegen? Diese Gewohnheiten könnten dafür verantwortlich sein.

Typische Gewohnheiten von Menschen, die wenig echte Freundschaften haben

1. Du bist nicht für deine Freund:innen da

Freundschaften sind ein Geben und Nehmen. Wir erwarten, dass unser:e Freund:in für uns da ist, wenn es uns schlecht geht oder wir Unterstützung brauchen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir da sein müssen, wenn unser Gegenüber in Not ist. Egal ob es sich um Liebeskummer oder einen anstehenden Umzug handelt – unsere Freund:innen sollten das Gefühl haben, sich immer auf uns verlassen zu können. Denn nur so können wirkliche Bindungen entstehen.

2. Du interessierst dich nicht wirklich für andere

Stell dir vor, deine Freundin erzählt dir beim gemeinsamen Glas Wein im Detail von ihrer geplanten Reise oder von der Kindergarteneingewöhnung ihres Sohnes. Driften deine Gedanken schnell ab, weil es dich eigentlich gar nicht interessiert, was sie mit dir teilt? Wartest du nur darauf, dass du endlich dran bist, von deinem letzten Date zu berichten?

Je älter wir werden, desto mehr entfernen sich manchmal unsere Lebensrealitäten von denen unserer Freund:innen. Die einen bekommen Kinder, die anderen fokussieren sich sehr auf ihren Job, wieder andere haben ganz andere Interessen. Auch wenn dich die Details aus dem Leben einer neuen Mutter vielleicht nicht besonders interessieren, weil du mit Kindern wenig anfangen kannst: Hör deiner Freundin zu und gibt ihr das Gefühl, dass sie alles mit dir teilen kann.

3. Du bist unflexibel

In Freundschaften spielt Balance eine wichtige Rolle. Dabei geht es nicht darum, dass ihr genau aufrechnet, wer welchen Kaffee bezahlt oder wer wie oft die:den andere:n besucht. Aber für eure Freundschaft ist es wichtig, dass ihr beide mal Kompromisse eingeht. Deine Freundin wohnt außerhalb, du lebst mitten in der Stadt? Keine von euch sollte erwarten, dass die andere immer den Weg auf sich nimmt, wechselt euch am besten ab. Dein Kumpel geht bei jedem Treffen mit dir in dein Lieblings-Steakhouse, obwohl er Vegetarier ist? Achte darauf, dass du dich auch mal flexibel zeigst und ihn fragst, auf welches Restaurant er Lust hätte.

4. Du bist nicht tolerant

Die Coronapandemie war eine Zerreißprobe für viele Freundschaften. Nicht nur, weil Kontaktbeschränkungen teilweise verhindert haben, dass wir unsere Freund:innen treffen können. Auch weil die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Pandemie und die damit verbundenen politischen Entscheidungen die Toleranz vieler Menschen an ihre Grenzen gebracht haben.

Jeder Mensch sieht die Welt durch seine ganz eigene Brille, gefärbt durch Erfahrungen, Prägungen und Gedanken. In Beziehungen – und gerade in Freundschaften – sollten wir deshalb ein gewisses Maß an Toleranz walten lassen. Auch wenn du bestimmte Dinge nicht genau so siehst wie dein Freund oder deine Freundin, solltest du ihm:ihr die eigene Sichtweise nicht absprechen. Echte Freundschaften sollten auch unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen aushalten.

Verwendete Quellen: gedankenwelt.de, yourtango.com