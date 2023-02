Macht Liebe blind? 4 Warnsignale, dass es mit deiner neuen Beziehung zu schnell geht

Wer frisch verliebt ist, ist oft blind für Red Flags und andere Signale, die darauf hindeuten könnten, dass es vielleicht gerade ein klitzekleines bisschen zu schnell mit der neuen Beziehung geht. Bei diesen Anzeichen solltest du hellhörig werden.

"Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben", trällerte schon Schlagersänger Jürgen Marcus. Frisch verliebt zu sein, ist sicher eines der schönsten Gefühle der Welt. Dank eines unschlagbaren Hormoncocktails sehen wir die Welt – und oft auch unsere:n neue:n Partner:in – durch die sprichwörtliche rosarote Brille. Das kann dazu führen, dass sich unsere Beziehung sehr schnell entwickelt, schneller, als eigentlich gesund wäre. Nur merken wir das oft gar nicht, weil wir uns nur auf unseren Schatz konzentrieren. Bei diesen Warnsignalen sollten deine Alarmglocken läuten – und ihr solltest vielleicht mal ein wenig auf die Bremse treten.

An diesen 4 Zeichen erkennst du, dass deine neue Beziehung sich zu schnell entwickelt

1. Du hältst deine:n Partner:in für absolut perfekt

Der schon genannte Hormoncocktail sorgt dafür, dass unser:e Partner:in in unseren Augen nichts falsch machen kann. Das hat die Natur auch schlau so eingerichtet, schließlich ging es zu Urzeiten bei der Paarung vor allem darum, möglichst schnell Nachwuchs zu zeugen und zur Arterhaltung beizutragen. Das ist heute zum Glück anders, und wir können (und sollten!) bei der Auswahl unserer Partner:innen etwas sorgfältiger vorgehen.

Das heißt nicht, dass wir jeden Menschen beim kleinsten Fehler sofort aussortieren sollten. Im Gegenteil: Am gesündesten ist es, wenn wir rational und realistisch auf die Person und unsere Situation blicken. Das ist frisch verliebt alles andere als einfach. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass dein Schatz absolut perfekt ist, und vielleicht sogar anfängst, aufkommende Fehler nicht wahrhaben zu wollen, solltest du eure Beziehung am besten mal mit wachem Blick reflektieren.

2. Ihr sprecht nicht über ernste Dinge

In der ersten Verliebtheit fällt es manchmal schwer, sich an die ernsten Dinge des Lebens zu erinnern. Arbeit, Geld, Gesundheit. Aber früher oder später holen sie einen doch ein. Wenn du und dein:e neue:e Partner:in also jede freie Sekunde miteinander verbringt und gefühlt über alles miteinander sprecht, dann überprüf doch mal, ob ihr wirklich über ALLES reden könnt. Klammert ihr potenziell unangenehme Gesprächsthemen vielleicht bewusst aus, etwa Finanzen, einen oder eben keinen Kinderwunsch oder andere wichtige Lebensthemen, die auch für eine Beziehung wichtig sind? Dann solltet ihr das dringend ändern, bevor die Partnerschaft immer ernster wird, ohne dass ihr diese elementaren Fragen geklärt habt.

3. Du verlierst dich selbst aus den Augen

Zu Beginn einer Beziehung verbringen wir am liebsten jede freie Minute mit unserem neuen Schatz. Es ist nur natürlich, dass wir Freund:innen oder Familie in dieser Phase vielleicht etwas weniger sehen, als wir es als Single mit aller Zeit der Welt getan haben. Aber vielleicht beschleicht dich langsam das Gefühl, dass du deinen besten Freund jetzt wirklich schon seeeehr lange nicht mehr gesehen hast. Oder dein Rücken schmerzt, weil du schon seit einer gefühlten Ewigkeit keinen Sport mehr gemacht hast.

So wichtig dein:e (neue:r) Partner:in für dich auch ist – du selbst solltest trotzdem noch an erster Stelle stehen. Und dazu gehören eben auch deine körperlichen, mentalen und sozialen Bedürfnisse. Vielleicht tut es euch sogar gut, mal einen Abend getrennt zu verbringen, an dem du mit einer Freundin deinen liebsten Fitnesskurs besuchst.

4. Du kannst keine eigenständigen Entscheidungen treffen

Für eine ernsthafte Beziehung ist es unerlässlich, dass wir irgendwann gemeinsam planen – die Betonung liegt auf "irgendwann". Denn wenn du das Gefühl hast, dass du schon nach wenigen Wochen Dating kein Mittagessen mit deinem Kumpel mehr zusagen kannst, ohne vorher dein:e Partner:in gefragt zu haben, geht es sehr wahrscheinlich zu schnell mit euch.

Gemeinsame Wochenend-Trips oder größere Ausflüge können selbstverständlich auch zu Beginn einer Beziehung schon stattfinden, wenn ihr euch beide damit wohlfühlt – und die bedürfen natürlich auch manchmal einiger Planung. Kritisch wird es nur, wenn du praktisch keine noch so kleine Alltagsentscheidung mehr treffen kannst, ohne sie mit deinem Schatz abgesprochen zu haben.

Verwendete Quellen: bustle.com, psychologytoday.com