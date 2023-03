5 Zeichen, dass dein Ex noch Gefühle für dich hat

von Marie Mühlenberg Nur weil eine Beziehung vorbei ist, heißt das nicht, dass die Gefühle verschwunden sind. Es gibt eindeutige Zeichen, an denen du erkennst, dass dein Ex noch nicht über dich hinweg ist.

Eine Trennung ist für die meisten Menschen eine schmerzvolle Erfahrung. Schließlich verlierst du jemanden, der lange Zeit eine große Rolle deinem Leben gespielt hat. Und natürlich sind auch noch verletzte Gefühle im Spiel, denn kaum jemand trennt sich im gegenseitigen Einvernehmen.

So verhalten sich Männer, wenn sie noch nicht über jemanden hinweg sind

Doch woran erkennst du, ob dein Ex wirklich mit dir abgeschlossen hat – oder nur so tut? Im Video erfährst du fünf eindeutige Zeichen dafür, dass er beim Gedanken an dich immer noch Herzklopfen bekommt.

