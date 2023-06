Wie schaffen einige Menschen es nur, dass ihre Partnerschaften ein Leben lang halten? Vermutlich pflegen sie diese guten Gewohnheiten, die ihre Beziehung und die Liebe zueinander stärken.

Eins vorweg: Die perfekte Beziehung gibt es nicht. In jeder Partnerschaft gibt es Konflikte und schwierige Phasen. Das Entscheidende ist, wie Paare diese Herausforderungen meistern. Und es gibt einige Dinge, die die meisten Menschen in glücklichen Beziehungen, die ein Leben lang halten, regelmäßig tun – in guten wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt. Auch wenn es im Leben niemals Garantien gibt (schon gar nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen): Mit diesen Gewohnheiten erhöhst du die Chancen, dass deine Partnerschaft so lange wie möglich glücklich und erfüllend bleibt – und vielleicht sogar für immer hält.

Diese 5 Gewohnheiten pflegen Menschen in Beziehungen, die ein Leben lang halten

1. Sie sind wertschätzend

Beziehungen sind ein ständiges Geben und Nehmen. Und dabei sollten wir nichts als selbstverständlich hinnehmen. Deine Partnerin weckt dich jeden Morgen mit einem Kaffee am Bett? Dein Partner denkt immer an deine Lieblings-Schokolade? Solche kleinen Gesten sind Gold wert in einer Partnerschaft – noch wichtiger ist allerdings, dass das Gegenüber sie auch zu schätzen weiß. Kommuniziere regelmäßig, wie dankbar du für deinen Schatz bist, damit er sich gesehen und wertgeschätzt fühlt.

2. Sie achten auf ihre Wortwahl

Im Streit wird es auch in Beziehungen mal lauter. Wie schnell wir uns von harten Worten gekränkt fühlen, ist ganz unterschiedlich. Hier ist es essenziell, dass beide Partner:innen klare Regeln festlegen, wo sie ihre persönlichen Grenzen ziehen, welche Wörter fallen dürfen und welche absolute No-Gos sind. Und daran solltet ihr euch auch im hitzigsten Konflikt halten. Denn wenn es regelmäßig verbal unter die Gürtellinie geht, kann das langfristig den Respekt für- und das Vertrauen zueinander zerstören.

3. Sie sind kreativ

Jeden Abend Nudeln mit Pesto vor dem Fernseher? In einer langen Beziehung sind Phasen, in denen es weniger leidenschaftlich und aufregend ist, normal. Aber auf Dauer leidet irgendwann auch die Liebe, wenn wir uns langweilen. Deshalb achten Paare in lebenslangen Partnerschaften darauf, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen, um die gemeinsame Zeit aufregend zu gestalten und das Feuer in der Beziehung am Leben zu erhalten. Sei es ein Hobby, Restaurants, Ausflüge oder Reisen – Hauptsache, ihr erlebt gemeinsam neue Dinge, die euch beiden Freude bereiten.

4. Sie lachen gemeinsam

Du hast bestimmt schon mal das Sprichwort gehört: Lachen ist die beste Medizin. Das gilt auch für Partnerschaften. Denn gemeinsam Spaß zu haben und über etwas zu lachen, bringt euch einander näher. Du hast über ein lustiges Posting bei Instagram gelacht? Schick es deinem Schatz, vielleicht machst du seinen Tag so auch ein Stückchen besser. Und gleichzeitig zeigst du ihm, dass du an ihn denkst!

5. Sie sind füreinander da

Wenn du ein Problem hast, wer ist die erste Person, an die du dich wendest? Im Idealfall ist dieser Mensch dein:e Partner:in. Natürlich gibt es auch andere Personen in unserem Leben, die uns nahestehen, Freund:innen, Familie und Co. Aber unser Schatz sollte eine wichtige Bezugsperson sein, wir sollten (fast) alles mit ihm teilen können. Das setzt natürlich ein großes Maß an Vertrauen voraus und dass wir wirklich immer füreinander da sind. Wenn wir aber das Gefühl haben, in unserem:unserer Partner:in nicht nur unser romantisches Pendant gefunden zu haben, sondern auch unseren absoluten Lieblingsmenschen, dann stehen die Chancen gut, dass diese Liebe wirklich für immer hält.

