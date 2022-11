Psychologie 5 gute Gründe, warum viele Männer ältere Frauen besonders anziehend finden

Es gibt viele gute Gründe für einen jungen Mann, sich in eine reife Frau zu verlieben.

von Marie Mühlenberg Älterer Mann, jüngere Frau? Diese traditionelle Altersverteilung in einer gilt nicht ohne Grund mittlerweile als völlig überholt. Hier seht ihr, warum immer mehr Männer sich bewusst für eine Partnerin entscheiden, die älter ist, als sie selbst.

Galt es bis vor einigen Jahren noch als absolute Ausnahme, wenn in einer Beziehung die Frau älter als der Mann war, ist dieses Konstrukt heute zum Glück überholt. Immerhin ist laut Statistischem Bundesamt Deutschland in 23 Prozent der nicht ehelichen Partnerschaften die Frau mittlerweile deutlich älter als der Mann – und das hat gute Gründe.

Das finden viele Männer an älteren Frauen besonders attraktiv

Denn obwohl das Alter in einer Beziehung generell eine eher untergeordnetere Rolle spielen sollte, sagen viele Männer sehr offenherzig, was ihnen an älteren Frauen besonders gut gefällt. Fünf besonders häufig genannte Gründe erfährst du im Video.

Verwendete Quellen: Statistisches Bundesamt Deutschland, brightside.me