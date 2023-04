Kommunikation ist das A und O in Beziehungen. Bestimmte Sätze und Gedanken sollten wir unserem Schatz täglich mitteilen. Diese fünf gehören allerdings nicht dazu.

Eine gesunde Beziehung erkennt man vor allem daran, wie gut die Partner:innen miteinander kommunizieren. Sprechen sie wertschätzend, liebevoll, ehrlich, aber möglichst wenig verletzend miteinander, ist das ein gutes Zeichen. Das Wie ist sehr entscheidend – aber nicht nur. Denn auch welche Gedanken, Fragen und Sätze wir regelmäßig mit unserem Schatz teilen, spielt eine Rolle. Dass wir ihn:sie lieben, sollten wir etwa sehr häufig kommunizieren. Es gibt allerdings auch ein paar Aussagen, die wir uns im Alltag lieber verkneifen und nur aussprechen sollten, wenn es wirklich nötig ist.

Was du lieber nicht jeden Tag zu deinem Partner sagen solltest

1. "Die andere Jacke gefällt mir besser an dir."

Natürlich ist es wichtig, dass die Partner:innen in einer Beziehung einander attraktiv finden. Und wenn wir gefragt werden, dürfen wir natürlich auch unsere Meinung zu Frisuren, Kleidungsstücken und Co. sagen. Die Betonung liegt aber auf: wenn wir gefragt werden. Denn egal, wie eng eine Beziehung ist und wie viel wir miteinander teilen: Die Partner:innen sind immer noch Individuen, die ihren eigenen Geschmack und ihre eigenen Vorlieben haben. Und unserem Gegenüber ständig ungefragt unsere Meinung über sein Äußeres mitzuteilen, ist nicht nur unangebracht, sondern auch verletzend und kann langfristig die Beziehung vergiften.

2. "Ich werde dich niemals verletzen, versprochen!"

Versprechungen sind ein elementarer Teil der Beziehung, schließlich schaffen sie Verbindlichkeit und bringen uns einander so näher. Aber wir sollten unbedingt darauf achten, nur solche Dinge zu versprechen, die wir auch wirklich einhalten können. Dramatische Bekundungen à la "Ich werde dich nie verletzen" hören sich im Moment vielleicht romantisch an – sie sind aber alles andere als realistisch. Auch in gesunden, glücklichen Beziehungen verletzen Menschen einander. Hoffentlich nicht absichtlich und auch nicht permanent, aber kleine Verletzungen gehören im menschlichen Miteinander dazu. Wer solche Versprechen gibt und sie dann bricht, zerstört langfristig das Vertrauen.

3. "Nie räumst du die Geschirrspülmaschine aus!"

Verallgemeinerungen sind absolute Harmoniekiller. "Nie bringst du den Müll weg", "Immer muss ich die Wäsche abnehmen" – solche Sätze sind absolut kontraproduktiv, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen. Selbst wenn du das Gefühl hast, dass dein Partner aber WIRKLICH NIE den Geschirrspüler ausräumt, achte unbedingt darauf, wie du ihn darauf hinweist. Hilfreicher als solche allgemeinen Anschuldigungen sind Ich-Botschaften: "Ich würde mir wünschen, dass du öfter die Geschirrspülmaschine ausräumst. Meinst du, du könntest das versuchen?"

4. "Früher war es irgendwie aufregender zwischen uns."

Beziehungen verändern sich, gerade in langen Partnerschaften rückt das Thema Leidenschaft meist irgendwann in den Hintergrund. Das muss und sollte natürlich niemand einfach so hinnehmen, im Gegenteil, es kann sehr hilfreich sein, darüber zu sprechen und gemeinsam nach Ideen zu suchen, das Feuer wieder zu entfachen. Allerdings sind nörgelnde Kommentare à la "Früher lief mehr zwischen uns, wo ist nur das aufregende Gefühl hin?" vor dem Fernseher alles andere als hilfreich, um das Thema anzusprechen.

5. "Entschuldigung" – ohne, dass du es ehrlich meinst

Fehler eingestehen zu können, ist wichtig in einer Partnerschaft. Für die sollten wir uns auch entschuldigen können. Aber diese Entschuldigung sollte von Herzen kommen. Einfach nur zu sagen: "Sorry, mein Fehler", damit das unangenehme Gespräch schnell vorbei ist, hilft keiner Seite weiter. Wir sollten deshalb darauf achten, auch in Streitgesprächen ehrlich und offen zu kommunizieren.

Verwendete Quellen: bustle.com, psychologytoday.com