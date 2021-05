Traut ihr euch alle zu stellen – und selber zu beantworten?

Beziehungsfragen können helfen, die Partnerschaft lebendig zu halten und zu vertiefen. Ob frisch verliebt oder schon lange glücklich, hier gibt's Inspirationen.

Habt ihr euch heute schon über die Arbeit ausgetauscht, seid die Termine für den Rest der Woche durchgegangen und habt den Wochenendeinkauf geplant? Super, dann habt ihr jetzt ja Zeit für euch! Alltag und Routine können zwar Sicherheit geben und Vertrauen schaffen, aber auch zu Langeweile und festgefahrenen Strukturen führen. Wer seine Beziehung lebendig halten möchte, darf nicht erwarten, dass das von alleine passiert. Miteinander im Gespräch zu bleiben, sich immer wieder Zeit füreinander und sich nicht für selbstverständlich zu nehmen, sind gute Voraussetzungen für eine funktionierende Beziehung (neben vielen anderen wichtigen Dingen natürlich!). Wir stellen euch Beziehungsfragen vor, mit denen ihr neue Seiten an eurem Partner entdecken oder eure Beziehung nach einiger Zeit mal unter die Lupe nehmen könnt. Auch für Verliebte, die sich noch nicht lange kennen, haben wir Fragen vorbereitet!

Fragen zum Kennenlernen

Ihr kennt euch noch nicht lange, aber die Schmetterlinge im Bauch sind schon wild am schwirren? Die beste Zeit, mehr über den anderen zu erfahren und sich noch näher zu kommen! Da ihr erst am Anfang eurer Beziehung steht, wisst ihr wahrscheinlich noch nicht so viel übereinander – es sei denn bei euch trifft das Phänomen Slow Love zu! Ansonsten gibt es viel zu entdecken und ein Fragespiel ist eine gute Gelegenheit abzuklopfen, ob ihr ähnliche Erwartungen und Einstellungen an bzw. zum (gemeinsamen) Leben habt. Aus diesem Pool an Fragen könnt ihr euch bedienen – von harmlos bis intim:

Hund oder Katze?

Ohne welchen Gegenstand könntest du nicht leben?

Was war dein Lieblingsfilm/-buch als Kind?

Welche deiner Eigenschaften schätzt du besonders an dir?

Welches Alltagsproblem würdest du gerne lösen?

Bist du beruflich ehrgeizig?

Wie stellst du dir die nächsten zehn Jahre vor?

Welche Werte sind dir wichtig?

Was war (bisher) die beste Entscheidung oder der beste Moment in deinem Leben?

Wie sieht für dich die optimale Beziehung aus?

Welchen Stellenwert nimmt Sex ein?

Glaubst du an die große Liebe oder an Liebe auf den ersten Blick?

Heiraten und/oder eigene Kinder: Kommt das für dich infrage?

Warum endete deine letzte Beziehung?

"Und was machst du so?" – außer zu gähnen wahrscheinlich nicht viel mehr bei dieser Standard-Frage, spannendere Date-Fragen findet ihr hier.

Beziehungsfragen für Langzeitpaare

In einer langjährigen Beziehung kann es passieren, dass die Kommunikation auf der Strecke bleibt. Damit das nicht passiert, ist ein regelmäßiger Austausch sinnvoll. Wann und wie oft ihr euch Zeit dafür nehmt, entscheidet ihr als Paar selber. Nicht alle Fragen lassen sich easy beantworten, vielleicht werden Themen aufgeworfen, die ihr sonst (unbewusst) meidet. Wenn ihr euch Beziehungsfragen stellen wollt, schaufelt euch Platz im Terminkalender frei und vermeidet jegliche Ablenkungen, also keine Nachrichten auf dem Handy zwischendurch beantworten oder nebenbei mal die Wäsche aufhängen. Selbstverständlich müssen nicht alle hier vorgestellten Fragen gestellt und beantwortet werden! Die folgenden Fragen sind Beispiele, die ihr so übernehmen oder nach eurer individuellen Situation abwandeln könnt:

Warum hast du dich für mich entschieden?

Woran hast du gemerkt, dass du mich liebst/dich in mich verliebt hast?

Was macht uns als Paar stark?

Was sind aus deiner Sicht unsere Meilensteine als Paar und warum?

Verbringen wir deiner Meinung nach genug Zeit miteinander?

Wovor hast du Angst?

Wie wurde in deiner Familie/Kindheit mit Konflikten umgegangen?

Wie erlebst du mich derzeit (in dieser Beziehungsphase)?

Wie erlebst du unsere Beziehung im Moment?

Werden deine Bedürfnisse in unserer Beziehung erfüllt?

Habe ich dich schon mal verletzt, ohne es zu merken?

Welche sexuellen Wünsche sind noch unerfüllt?

Was denkst du, wie hast du dich in den letzten X Jahren verändert?

Was schätzt du an unserer Beziehung?

Wann fühlst du dich ungeliebt oder unverstanden?

Wann fühlst du dich geliebt?

Worüber reden wir deiner Meinung nach nie, sollten es aber tun?

Aus welchen unserer Konflikte hast du am meisten gelernt?

Wie war die Beziehung deiner Eltern?

Und wie hat sie dich geprägt?

(Wie) Siehst du uns als Eltern?

Vertraust du mir?

Welches Kompliment hörst du gerne von mir?

Wie zeige ich dir, dass ich dich liebe?

Wofür bist du dankbar (in unserer Beziehung und generell im Leben)?

Übrigens: Beziehungsfragen können auch ein guter Grund für Selbstreflexion sein – entweder in Vorbereitung auf euer gemeinsames Gespräch oder im Nachgang, um sich über einige Dinge klarzuwerden, die vielleicht nicht beantwortet werden konnten.

Lustige Fragen

Wollt ihr euch ein bisschen die Zeit vertreiben, macht ihr euch mit "Entweder-oder"-, "Wie gut kennst du mich"- oder "Wer würde eher"-Fragen einen Spaß! Ein paar Beispiele:

"Wer würde eher"-Fragen

Wer würde eher ...

... mit Haien tauchen

... bei einer Schnulze weinen

... vergessen, wo er sein Auto geparkt hat

... eine:n gute:n Geheimagent:in abgeben?

... für eine Woche ohne Internet leben können?

"Entweder-oder"-Fragen

Hausboot oder Jacht?

Heavy Metal oder Klassik?

Pyjama oder nackt schlafen?

Sushi oder Burrito?

Goofy oder Pumuckl küssen?

"Wie gut kennst du mich"-Fragen

Was war der peinlichste Moment in meinem Leben?

Was ist mein guilty pleasure?

Welches Wort sage ich (zu) oft?

Hatte ich als Kind ein Haustier?

Was könnte ich jeden Tag essen, ohne das es mir langweilig wird?

Sonstige lustige Fragen

Wenn du dir ein Talent oder eine Fähigkeit wünschen könntest, welche wäre das und warum?

Was war der aufregendste Ort, an dem du mal Sex hattest?

Warst du schon mal nacktbaden?

Glaubst du an Außerirdische?

Was isst du gerne, was andere eklig finden (würden)?

Weitere Spiele für Paare, gibt's hier. Auf der Suche nach zusätzlichen Fragen für Paare, werdet ihr hier sicherlich fündig. Noch eine Rechnung offen? Das sind interessante Fragen an den Ex.