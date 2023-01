von Susanne Schumann Klar sollten wir mit unserem Schatz über alles reden können – aber das heißt nicht, dass wir es auch müssen ...

Gar keine Frage: Wir sind hundertprozentig für Ehrlichkeit in der Beziehung! Schließlich zeigt es nur, dass wir unserem Partner nicht komplett vertrauen, wenn wir ihn absichtlich belügen. Andererseits ... hat eine harmlose Notlüge ja auch noch niemandem geschadet. Wie oft haben wir zum Beispiel während der Pubertät die Beziehung zu unseren Eltern gerettet, indem wir hier und da ein bisschen an der Wahrheit gedreht oder etwas verschwiegen haben? Letztendlich ist ja sowieso immer alles eine Frage der Perspektive und es steht uns frei, was von unserer wir für nötig erachten, mit anderen zu teilen ... Wenn wir's uns recht überlegen: Manche Dinge können wir ruhig für uns behalten, vor allem wenn wir meinen, andernfalls Schaden als Nutzen anzurichten. Um nur einige Beispiele zu nennen ...

8 Dinge, die du deinem Partner nicht UNBEDINGT sagen musst

1. Dass er dich manchmal an deinen Papa erinnert

Wir suchen uns nun mal oft Männer, die unserem Vater ähneln – aber müssen wir denen das ständig unter die Nase reiben? Eher nö!

2. Wie viel dein neues Top wirklich gekostet hat

Ist es dein Geld oder ist es dein Geld? Wenn er keinen Sinn für Mode und Stil hat, wird er eben auch nicht verstehen, dass beides manchmal seinen Preis hat. Also warum sein Köpfchen unnötig zum Rauchen bringen ...?

3. Dass deine BFF über eure Beziehung bestens Bescheid weiß

Läuft es gut zwischen euch? Ist er glücklich? Alles klar! Dann muss er ja nicht unbedingt wissen, dass ihr die Harmonie ein Stück weit auch der Tatsache verdankt, dass du hin und wieder Rat bei deiner Freundin suchst und sie genau weiß, wie ihr beide wirklich tickt ...

4. Mit wie vielen Männern du wirklich schon geschlafen hast

Was sagt schon eine Zahl? Im schlimmsten Fall wird sie ihn nur verunsichern. Grobe Angaben reichen völlig – oder möchtest du es von ihm etwas so ganz genau wissen ...?

5. Dass du die Servicekraft bei eurem Lieblingsitaliener ziemlich hot findest

Hat sie Ähnlichkeit mit deinem Schatz? Ist eigentlich egal: Sag es ihm einfach nicht!

6. Wie dein Ex dich im Bett einmal so richtig ...

Bettgeschichten mit Ex-Partnern? Haben in einer Beziehung nicht unbedingt soooo viel zu suchen. Dem Liebsten klarmachen, worauf man steht und worauf nicht, kann man schließlich auch anders ...

7. Was du wirklich von seinen Kumpels hältst

Er liebt es, mit seinen Jungs um die Häuser zu ziehen, doch wenn er dir hinterher davon erzählst, denkst du nur: Wtf?! Lass ihm seinen Spaß! Solange es ihn entspannt und er sich dir gegenüber benimmt, nachdem er sich ausgetobt hat ...

8. Dass du in Wahrheit Mama textest – und gar nicht deine E-mails checkst

Damit das mal klar ist: Niemand hat es komisch zu finden, wenn du deiner Mutter 10 Mal am Tag schreibst und ihr zweimal täglich telefoniert! Ist ja nicht dein Problem, dass Männer manches einfach nicht verstehen ...