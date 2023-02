Warnsignale in der Beziehung

Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gesunde Beziehung – doch diese Verhaltensweisen deines:deiner Partner:in dürften dir (zu Recht) verdächtig erscheinen ...

Häufig passiert so etwas am Anfang einer Beziehung, wenn die Schmetterlinge im Bauch flattern und die rosarote Brille noch auf der Nase sitzt. Unser:e vermeintliche:r Traumfrau:mann verhält sich auffällig, irgendwie verdächtig, und unser Bauchgefühl sagt uns: Vorsicht! Doch die Schmetterlinge flattern fröhlich vor sich hin, rosarot gefärbt wirkt es eigentlich gar nicht so schlimm, und wir denken nicht weiter drüber nach.

Dabei wäre es gerade im Frühstadium einer Partnerschaft sinnvoll und vorteilhaft, auf gewisse Warnsignale zu achten und einzugehen. Schon in dieser Phase lässt sich nämlich erkennen, ob wir dem anderen langfristig vertrauen und unser Leben mit ihm teilen können – oder eben nicht ...

8 Warnsignale, die dich in der ersten Beziehungsphase skeptisch machen sollten

1. All seine Ex-Freund:innen waren furchtbar – sagt er:si

Redet er:sie immer nur schlecht über seine:ihre Ex-Partner:innen und frühere Beziehungen? Ernsthaft?! Nicht eine glückliche Erinnerung? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zumindest ein Stück weit an ihm:ihr lag/liegt ...

2. Klammern

Wenn ihr euch nicht seht, schreibt er:sie dir ständig, will aber eigentlich jede freie Minute mit dir verbringen? Bedürfnis nach Nähe, schön und gut, aber wer schon zu Beginn klammert und dich einengt, ist sich vermutlich weder seiner:ihrer selbst noch seiner Sache sonderlich sicher – und falls du in deiner Beziehung nicht unbedingt den:die Therapeut:in spielen möchtest, ein:e eher ungeeignete:r Partner:in.

3. Er:sie ist noch liiert, will ihn:sie aber für dich verlassen

Eure Beziehung hat als Seitensprung oder Affäre begonnen? Dann müssen wir dir leider sagen: Eure Chancen stehen eher schlecht. Viele Fremdgeher:innen nutzen Affären etwa, um Mängel in ihrer Beziehung zu kompensieren oder weil sie das Abenteuer reizt, nicht um endlich ihre wahre Liebe zu finden. Besonders wenn er:sie dir sagt, dass er:sie die alte Partnerschaft für dich beenden wolle, es aber wieder und wieder verschiebt, solltest du dich besser aus der Affäre ziehen ...

4. Vollgas

Er:sie plant schon die Orga eurer Elternzeit und drängt dich, bei ihm:ihr einzuziehen, obwohl ihr euch erst ein paar Wochen kennt? Da scheint aber jemand Angst zu haben, dass du wieder wegläufst – vielleicht mit gutem Grund ...?

5. Er:sie ist einfach perfekt

Er macht immer alles genau richtig und ist fast schon zu toll, um wahr zu sein? Dann sei ruhig vorsichtig! Klar gibt es großartige Menschen, und wenn wir in jemanden verliebt sind, finden wir ihn nun mal super. Doch niemand ist perfekt, und wenn du nicht die kleinste Schwäche an ihm:ihr wahrnimmst, könnte es sein, dass er:sie dir etwas vorspielt – und das wäre keine gute Voraussetzung für eine Partnerschaft.

6. Unzuverlässigkeit

Er:sie kommt meistens zu spät und versetzt dich häufig? Dann hat er:sie entweder zu wenig Respekt vor dir oder ist ein Voll-Chaot – Ersteres ist ein No-Go, Letzteres könnte in der Beziehung zumindest anstrengend werden ...

7. Er:sie vergleicht dich mit dem:der Ex

Du bist viel bodenständiger als sein:e:ihr:e Ex? Und er:sie kann mit dir auch besser reden? Selbst wenn es Komplimente sind: Dein:e Partner:in sollte dich als dich sehen, einzigartig und liebenswert, und nicht mit anderen Frauen vergleichen. Handelt es sich bei dem Vergleichsobjekt noch dazu um den:die Ex, könnte es sein, dass er:sie nicht ganz über ihn:sie hinweg ist ...

8. Dominanzverhalten

Er:sie ist eifersüchtig, wenn du mit anderen Frauen:Männern redest, versucht dich zu kontrollieren oder dir vorzuschreiben, was du tust oder anziehst? Zieh bloß die Reißleine! Wer schon im Anfangsstadium einer Beziehung Besitzansprüche durchblicken lässt, wird dich auch später nicht als unabhängigen Menschen respektieren – und ist mit Sicherheit nicht der:die Partner:in, der:die dich in deiner Selbstentfaltung fördert und unterstützt.