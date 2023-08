So bringt der Trend neuen Schwung in deine Beziehung

ABC-Dating So bringt der Trend neuen Schwung in deine Beziehung

von Emely Mielke Der Alltag holt euch ein und das Zusammensein wird zur langweiligen Routine? Die Lösung für mehr Abwechslung und neue Schmetterlinge im Bauch könnte in den Anfangsbuchstaben des Alphabets liegen.

Die Suche nach dem Menschen fürs Leben ist immer so eine Sache: Während es in vielen Begegnungen beim ersten und auch einzigen Funken bleibt, kommt es vor allem bei langjährigen Beziehungen immer wieder vor, dass die Luft raus ist und die Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes einschläft. Aber auch in der Kennenlernphase kann man sich schnell an den immer gleichen Abläufen und Routinen satt sehen. Zum Glück bringt der neue Dating-Trend mit abwechslungsreichen Ideen neuen Schwung in unsere Beziehung.

ABC-Dating: Hier kommt garantiert keine Langweile auf

Alphabet-Dating hat sich zu einem echten Trend entwickelt und längst auch die sozialen Medien wie Instagram oder Tik-Tok erobert. Bei dieser Art des Datings wählt man einen beliebigen Buchstaben des Alphabets (oder beginnt alphabetisch mit dem Buchstaben A) und plant ein Date mit Aktivitäten, die mit diesem Buchstaben beginnen. Eine Vorreiterin dieses Trends ist die amerikanische Content-Creatorin Stephanie Booe, die das Konzept des abwechslungsreichen Datings schon seit einiger Zeit mit ihrem Ehemann praktiziert.

Gemeisam Erinnerungen schaffen

Um dem Ganzen noch etwas mehr Nervenkitzel zu verleihen, lohnt es sich, den oder die Liebste mit den jeweiligen Aktivitäten zu überraschen. Ein weiterer Pluspunkt: Viele Erlebnisse erfordern es, die eigene Komfortzone zu verlassen und gemeinsam neue Erfahrungen zu sammeln, die vor allem im Nachhinein betrachtet zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

Das Beste an diesem Dating-Trend? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Außerdem ist diese Methode perfekt, um Dinge auszuprobieren, die man vorher vielleicht noch nicht in Betracht gezogen hat. Vielleicht entwickelt sich aus einer gemeinsamen Aktivität ein gemeinsames Hobby? Es liegt ganz bei euch, wie kreativ ihr euer Date gestaltet.

Für alle die, die ein wenig Inspiration in Sachen ABC-Dating brauchen, könnten diese Vorschläge etwas mehr Schwung in eure Treffen bringen. Von ruhig bis komplett ausgefallen ist für jede:n etwas dabei.

A: Autokino, AirBnB

B: Bowling, Bar-Hopping, Barista-Kurs

C: Cocktails mixen, chinesisches Essen kochen

D: Doppel-Date mit Freund:innen

E: Essen gehen, Escape Room, Eis selber machen

F: Filmabend, Fallschirmspringen, Festivalbesuch

G: Go-Kart fahren, Gesellschaftsspiele, Gin-Tasting

H: Ballonfahrt, Hotelhopping

I: Inlineskaten, Indisch essen

J: Joggen, Junkfood, Jahrmarktbesuch

K: Kino, Kochen, Konzert, Karaoke

L: Laser-Tag, Lesung

M: Massage, Museum

N: Nacktbaden, Nachtwanderung, Netflix

O: Oldtimer-Tour, orientalisch kochen

P: Picknick, Planetarium, Poetry Slam

Q: Quad-Tour

R: Roadtrip, Fahrradtour

S: Städtetrip, Schwimmen, Wandern

T: Tretboot fahren, Tanzabend

U: Urlaub planen, ungewöhnliche Orte besuchen

V: Vogelhaus bauen

W: Wellness, Wochenmarkt besuchen, Witze erzählen

X: X-Box spielen

Y: Yoga machen

Z: Zoo besuchen, zelten

Verwendete Quellen: instagram.com, tiktok.com