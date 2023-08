Was zeichnet eine asexuelle Person aus?

von Janina Oehlbrecht Was ist Asexualität? Wie erkennt man, dass man asexuell ist? Und können asexuelle Menschen Liebesbeziehungen führen? Hier gibt es alle Antworten.

Das Spektrum der Asexualität umfasst unterschiedliche Erfahrungen mit Anziehung, Erregung und Beziehungswünschen der Menschen. Schätzungsweise sind ein Prozent der Bevölkerung asexuell, wobei Expert:innen davon ausgehen, dass die Zahl höher sein könnte. Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, was Asexualität ist und was sie nicht ist sowie mit einigen der dazugehörigen Spektren, mit denen sich Menschen identifizieren können.

Was ist Asexualität?

Asexualität bezeichnet das Fehlen sexueller Anziehung zu anderen Menschen. Wichtig ist jedoch, dass Asexualität auf einem Spektrum existiert. Manche fühlen absolut keine sexuelle Anziehung, während andere sie nur schwach oder gelegentlich spüren. Daher gibt es nicht die einzig wahre Erklärung. Asexuell zu sein, bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Manche Personen fühlen sich nur unter sehr begrenzten Umständen sexuell angezogen. Jemand, der demisexuell ist – was nach Ansicht mancher unter den Begriff Asexualität fällt – empfindet beispielsweise nur dann sexuelle Anziehung, wenn er oder sie eine tiefe emotionale Verbindung erlebt. Manche Menschen fühlen sich vielleicht überhaupt nicht sexuell angezogen und entscheiden sich dennoch für eine sexuelle Beziehung. Um es einfach auszudrücken: Jede Person macht andere Erfahrungen mit Asexualität. Es gibt keine einheitliche Form, asexuell zu sein.

Asexuelles Spektrum: Die häufigsten Identitäten auf einen Blick

Aromantisch

Aromantische Menschen empfinden wenig oder gar keine romantische Anziehung. Sie bevorzugen enge Freundschaften und andere nicht romantische Beziehungen.

Menschen, die demisexuell sind, fühlen sich sexuell oder romantisch zu einer Person hingezogen – aber erst, nachdem sie eine enge, emotionale Beziehung zu ihr aufgebaut haben.

Grausexuelle Menschen identifizieren sich irgendwo zwischen sexuell (auch als Allosexualität bezeichnet) und asexuell.

Welche Formen der Anziehung können Asexuelle erleben?

Romantische Anziehung : Der Wunsch nach einer romantischen Beziehung zu einer Person.

: Der Wunsch nach einer romantischen Beziehung zu einer Person. Ästhetische Anziehungskraft : Sich zu jemanden aufgrund seines Aussehens hingezogen fühlen.

: Sich zu jemanden aufgrund seines Aussehens hingezogen fühlen. Sinnliche oder körperliche Anziehung : Der Wunsch, jemanden zu berühren, zu halten oder zu kuscheln.

: Der Wunsch, jemanden zu berühren, zu halten oder zu kuscheln. Platonische Anziehung : Der Wunsch, mit jemandem befreundet zu sein.

: Der Wunsch, mit jemandem befreundet zu sein. Emotionale Anziehung: Wunsch nach einer emotionalen Verbindung mit einer Person.

Was Asexualität nicht ist

Zölibat und Abstinenz

Enthaltsamkeit aus religiösen Gründen

Verlust der Libido aufgrund von Alter, Krankheit oder anderen Umständen

Angst vor Intimität

Eine Störung

Das Symptom eines Traumas

Ein Versprechen

Eine moralische Haltung

Was Forscher über Asexualität wissen

Eine Sache, die Forscher:innen bei der Untersuchung von Asexualität herausgefunden haben, ist, dass für einige Menschen, ob sie nun sexuell oder asexuell sind, Sex und Romantik nicht unbedingt miteinander verbunden sind. Einige asexuelle Menschen können romantische Gefühle haben oder sich aus nichtsexuellen Gründen zu Menschen hingezogen fühlen und intime Partnerschaften eingehen, in denen Sex nicht der Höhepunkt ihrer Gefühle ist. Umgekehrt gibt es schließlich auch sexuelle Menschen, die keine romantischen Gefühle für ihre Sexualpartner:innen entwickeln.

Haben asexuelle Menschen Sex?

Asexuelle Menschen können einen Sexualtrieb haben und sexuelles Verlangen verspüren, denn es gibt einen Unterschied zwischen Libido, sexuellem Verlangen und sexueller Anziehung.

Libido : Die Libido wird auch als Sexualtrieb bezeichnet und beinhaltet den Wunsch, Sex zu haben und sexuelles Vergnügen zu erfahren. Für manche Menschen fühlt sich das ein bisschen so an, als wollten sie an einem Juckreiz kratzen.

: Die Libido wird auch als Sexualtrieb bezeichnet und beinhaltet den Wunsch, Sex zu haben und sexuelles Vergnügen zu erfahren. Für manche Menschen fühlt sich das ein bisschen so an, als wollten sie an einem Juckreiz kratzen. Sexuelles Verlangen : Dies bezieht sich auf das Verlangen nach Sex – sei es zum Vergnügen, für eine persönliche Beziehung oder für eine Schwangerschaft.

: Dies bezieht sich auf das Verlangen nach Sex – sei es zum Vergnügen, für eine persönliche Beziehung oder für eine Schwangerschaft. Sexuelle Anziehung: Hierbei geht es darum, dass man jemanden sexuell attraktiv findet und Sex mit der Person haben möchte.

Viele Menschen, die nicht asexuell sind, haben eine niedrige Libido und verspüren vielleicht kein Verlangen nach Sex. Ebenso haben viele asexuelle Menschen eine Libido und können sexuelles Verlangen verspüren. Asexuelle Menschen können demnach masturbieren oder Sex haben. Schließlich bedeutet Asexualität nicht immer, dass jemand keinen Spaß am Sex hat. Es bedeutet nur, dass Asexuelle keine sexuelle Anziehung verspüren.

Aus den folgenden Gründen kann eine asexuelle Person Sex haben wollen:

Um die Libido zu befriedigen

Um Kinder zu zeugen

Um den oder die Partner:in glücklich zu machen

Um das körperliche Vergnügen beim Sex zu erleben

Um Zuneigung zu zeigen und zu empfangen

Für das sinnliche Vergnügen beim Sex, einschließlich Berührungen und Kuscheln

Natürlich gibt es auch asexuelle Menschen, die wenig bis gar keinen Sexualtrieb oder sexuelles Verlangen haben, denn nochmal: Asexualität bedeutet für jede Person etwas anderes.

Wie erkennt man, dass man asexuell ist?

Du fragst dich: Bin ich asexuell? Es gibt keinen speziellen Test, mit dem du herausfinden kannst, ob du asexuell bist. Asexualität ist eine Identität. Es ist das, was du tief in deinem Innersten fühlst. Du kannst dir aber ein paar wichtige Fragen stellen, um deine Wünsche einzuschätzen und zu prüfen, ob sie mit den üblichen asexuellen Merkmalen übereinstimmen.

Was bedeutet sexuelle Anziehung für mich?

Fühle ich mich sexuell angezogen?

Wie stehe ich zum Konzept des Sex?

Habe ich das Gefühl, dass ich nur deshalb Interesse an Sex haben sollte, weil andere ihn erwarten?

Ist Geschlechtsverkehr für mich wichtig?

Sehe ich attraktive Menschen und habe ich das Bedürfnis, mit ihnen Sex zu haben?

Wie genieße ich es, Zuneigung zu zeigen? Spielt Geschlechtsverkehr eine Rolle?

Auf all diese Fragen gibt es keine richtigen und keine falschen Antworten. Sie helfen lediglich dabei, über die Sexualität nachzudenken.

Was ist die Ursache für Asexualität?

Asexualität ist keine psychische Erkrankung. Für Asexualität gibt es keine Liste von Symptomen und Ursachen. Asexuell zu sein bedeutet nicht, dass man kaputt oder dysfunktional ist. Es handelt sich um eine gültige sexuelle Orientierung. Asexuelle Menschen sind nicht unbedingt als Kinder sexuell missbraucht worden oder haben ein emotionales Trauma erlitten. Eine Person ist asexuell, weil sie sich dafür entschieden hat, sich so zu identifizieren.

Führen asexuelle Menschen Beziehungen?

Asexuelle Menschen können sich verlieben und Partnerschaften führen. Eine romantische Beziehung, in der eine Person asexuell ist und die andere nicht, kann durchaus funktionieren: mit viel ehrlicher Kommunikation. Das ist nicht anders als in jeder anderen gesunden Beziehung, oder? Wenn du asexuell bist, kann du mit deinem Gegenüber über die Arten von sexuellen Aktivitäten sprechen, für die du offen bist. Sowie über alle anderen Grenzen, die du in Bezug auf Sex hast. Vielleicht wünscht ihr euch beide eine langfristige romantische Beziehung, aber dein:e Partner:in hat einen stärkeren Sexualtrieb. Dann ist eine offene Beziehung vielleicht das Richtige für euch. Dein Gegenüber hat dann andere Sexualpartner:innen, aber kann eine emotionale Bindung zu dir aufrechterhalten. Das Wichtige ist, dass beide Beteiligten ihre Bedürfnisse äußern und erkennen, dass sich die sexuelle Anziehung im Laufe der Zeit zwar verändern kann, aber nicht muss.

