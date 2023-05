Es gibt viele gute Gründe zu streiten. Ob die folgenden dazugehören? Das möge bitte jede:r selbst beurteilen.

In Partnerschaften, Freundschaften, Eltern-Kind-Verhältnissen oder zwischen Schwestern – Streit gehört zu den meisten intimen Beziehungen in unserem Leben dazu. Manchmal geht es um Kleinigkeiten, manchmal um große, wichtige Dinge, doch fast jeder Streit ist in irgendeiner Weise berechtigt beziehungsweise hat einen Sinn. Oder? Ja, klar. Ja, ja, ja.

In dem schonungslosen Geständnisforum "Whisper" haben nun einige Männer ihre heimlichen Gründe geteilt, warum sie mit ihrer Partnerin streiten. Ob ähnliche Gründe wohl auch hinter der einen oder anderen Auseinandersetzung in unseren Beziehungen stecken? Wer weiß. Hauptsache, wir vertrauen weiter auf einen höheren Sinn.

10 Männer teilen die heimlichen Gründe, warum sie mit ihrer Partnerin streiten

1. Abwechslung

"Ich fange Streit mit meiner Freundin an, damit unsere Beziehung aufregend bleibt."

2. Ausrede

"Manchmal beginne ich Streit mit meiner Partnerin, damit ich aus dem Haus stürmen und feiern gehen kann."

3. Versöhnungssex

"Ich provoziere Streit mit meiner Freundin, weil der Sex besser ist, wenn wir wütend sind."

4. Pause

"Ich fange gelegentlich Streit mit meiner Partnerin an, damit sie mich für ein paar Stunden in Ruhe lässt."

5. Attraktive Wut

"Ich streite manchmal mit meiner Freundin über belanglose Kleinigkeiten, weil ich es mag, wenn sie sich aufregt."

6. Angst

"Eigentlich möchte ich meine Partnerin nicht von mir fortstoßen, aber ich tue es ... Ich beginne absichtlich Streit mir ihr, um sie fortzustoßen."

7. Abstand

"Ich streite mit meiner Freundin, wenn ich nicht intim mit ihr sein möchte."

8. Langeweile

"Wenn ich mit meiner Partnerin Streit anfange, mache ich das meistens aus Langeweile."

9. Süßes Streitverhalten

"Meine Freundin ist unheimlich süß, wenn sie versucht zu streiten. Deshalb provoziere ich sie manchmal."

10. Gewagtes Experiment

"Manchmal beginne ich Streit mit meiner Partnerin, um zu testen, ob ich ihr wirklich etwas bedeute. Dabei habe ich gleichzeitig Angst, dass sie mich verlässt, wenn ich das tue."

Verwendete Quelle: whisper.sh