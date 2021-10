Das Bauchgefühl: irgendwie komisch. Die Zukunftsaussichten: nebulös. Woran du erkennst, dass der Mensch an deiner Seite womöglich nicht der richtige ist ...

Schon klar: Auch Verliebte haben manchmal einen schlechten Tag. Sie streiten sich, aber sie vertragen sich auch wieder. Und: Bei allen Meinungsverschiedenheiten bewahren sie doch den Respekt und die Liebe füreinander.



Und dann gibt es Beziehungen, bei denen wir eigentlich im tiefsten Inneren wissen: Hier stimmt was nicht. Wenn euch folgende Zeichen bekannt vorkommen, ist es an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen. Denn niemand sollte seine kostbare Lebenszeit mit einer Person verbringen, die nicht mit dem ganzen Herzen dabei ist.

1. Du fühlst dich wie ein Single

Ihr seid ein Paar, aber es fühlt sich nicht so an. Weil dein:e Partner:in ständig busy ist. Mal hat er/sie bei der Arbeit wahnsinnig viel zu tun, mal sind die Treffen mit den Kumpels unaufschiebbar. Deine Freund:innen fragen sich schon länger, warum man euch so selten zusammen sieht? Ja, warum eigentlich?

2. Du verstellst dich

Wenn ihr zusammen seid, achtest du peinlich genau darauf, nichts "Falsches" zu sagen? Du gibst vor, dich für Dinge zu interessieren, die dir eigentlich gestohlen bleiben können? Oder hat sich dein Kleidungsstil stark verändert, seitdem ihr zusammen seid? Niemand sollte sich verstellen müssen, um seinem/seiner Partner:in zu gefallen. Das sollte doch genau der Mensch sein, der dich um deiner selbst willen liebt.

3. Du hast kein Bild von einer gemeinsamen Zukunft

Wenn du daran denkst, wie euer Leben in fünf oder zehn Jahren aussehen wird, siehst du kein klares Bild vor dir. Eher ein schwammiges. Du bist dir nicht wirklich sicher, ob ihr jemals zusammenziehen, heiraten oder Kinder haben werdet. Du bist dir nicht mal sicher, ob du eine gemeinsame Zukunft willst. Ganz ehrlich: Kann es sein, dass du Zeit in eine Beziehung steckst, die nirgendwohin führt?

4. Du bekommst kaum Unterstützung

Du hängst dich beim Sport voll rein oder machst eine berufliche Fortbildung. Dein:e Partner:in registriert es – mehr nicht? Du würdest dir wünschen, dass er/sie klar an deiner Seite steht und dich unterstützt bei Dingen, die dir wichtig sind? Ja, genau so etwas kannst du auch erwarten!

5. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an

Da ist dieses Bauchgefühl. Du kannst es nicht hundertprozentig benennen, aber irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Selbst wenn du glücklich bist, bleiben da diese Zweifel. Wie ein störendes, leises Hintergrundsurren. Du kannst es ignorieren oder dich fragen: Woran könnte es liegen? Oder: an wem?

6. Du wirst klein gehalten

Wenn jemand in einer Beziehung klein gehalten wird, äußert sich das zum Beispiel so: Deine Entscheidungen werden ständig hinterfragt oder kritisiert. Oder dein:e Partner:in nimmt dir ständig Dinge ab, weil er/sie sie ja viel besser kann. Alle Alarmglocken sollten schrillen, wenn dich dein:e Partner:in vor anderen aufzieht oder schlecht macht. Wer bist du, dir so was gefallen zu lassen?

7. Du fühlst dich unfrei

Du musst über jeden Schritt Rechenschaft ablegen? Dein:e Partner:in mischt sich in Dinge deines Lebens ein, die du gut selbst regeln kannst? Wenn du mal einen Abend allein oder mit Freund:innen verbringst, hast du das Gefühl, richtig aufzuleben? Niemand sollte sich in einer Beziehung vorkommen, als säße er/sie im Knast. Und nein, ein goldener Käfig ist keine annehmbare Alternative.

8. Du weinst mehr, als du lachst

Das deutlichste Signal, dass du mit der falschen Person zusammen bist: Wer häufiger Tränen wegen seines/seiner Liebsten vergießt statt mit ihm/ihr zu lachen, steckt in einer Sackgasse. Hier sind keine vorübergehenden Krisensituationen gemeint, sondern ein unglückliches Grundgefühl, dass sich wie ein schwarzer Schleier über die Beziehung legt. Brust raus, Kopf hoch: Du hast ein Leben mit mehr Freude verdient!