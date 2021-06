8 Frauen verraten: Diese Kleinigkeiten machen einen Mann zu einem besseren Partner

Den perfekten Partner? Will ja niemand! Ein besserer würde manchmal schon reichen ... Bei "Reddit" haben Frauen geteilt, was dazu aus ihrer Sicht konkret nötig wäre.

Schon klar, Beziehungen sind harte Arbeit, Menschen hochkomplex und dann müssen auch noch die Sterne richtig stehen, damit es zwischen zwei Partnern harmoniert. Aber gibt es nicht vielleicht auch ein paar einfache Mittel und Wege, mit denen beide Seiten ihren Teil dazu beitragen können, um etwas für die Partnerschaft zu tun?

Laut einem "Reddit"-Thread, ja. Darin haben zahlreiche Frauen geteilt, was ein Mann tun könnte, um ein guter bzw. besserer Partner zu sein. Hier sind acht Ratschläge, die wir eigentlich unter gewissen Umständen für relativ ziemlich machbar halten – und von denen zumindest einige genauso für Frauen gelten können.

8 Kleinigkeiten, die Männer tun könn(t)en, um ein besserer Partner zu sein

1. Umarmen

"Nimm deine Partnerin einfach hin und wieder mal in den Arm – ganz ohne Grund."

2. Komplimente

"Versichert sie eurer Liebe und Zuneigung, indem ihr nette Dinge sagt, Eigenschaften, die ihr an ihr schätzt. 'Du bist so ...', 'Ich liebe es, dass du das tust'. Irgendwas, das zeigt, dass sie die Beste für euch ist."

3. Sich begeistern

"Ganz ehrlich: Kommt aus euch raus! Nichts killt die Stimmung so sehr wie wenn ein Mann versucht cool zu sein – anstatt einfach mal auszuflippen, wenn ihm danach ist. Zu sehen, wie ein Kerl sich für seine Interessen begeistert, ist zauberhaft!"

4. Überraschung!

"Überrasch sie einfach mal – indem du dir etwas merkst, das sie dir erzählt hat, und es später wieder aufgreifst."

5. Den Ton wahren

"Kommunizieren statt streiten. Ich habe einen Pakt mit mir selbst geschlossen, niemals wieder mit einer Person zusammen zu sein, die sich nicht bemüht, mit mir zu kommunizieren. Das hat sich immens ausgezahlt und ich bin super glücklich mit einem wunderbaren Mann, mit dem ich nie streite, wohingegen meine bisherigen Beziehungen oft aggressiv und toxisch waren. Ich sage nicht, dass es normal ist, sich niemals zu fetzen, aber es ist sicherlich nicht normal, schreien und streiten als alltäglich zu akzeptieren."

6. Wertschätzen

"Bestätigung und Wertschätzung wirken Wunder!"

7. "Sie-bezogener" sein

"Ich habe manchmal das Gefühl, mein Freund ist sehr ich-bezogen. Klar willst du all den generellen Gutmenschen-Kram tun wie Interesse an ihrem Leben zeigen, sie unterstützen und lieb und warmherzig sein usw. Aber lerne sie wirklich kennen, finde heraus, was sie mag, was ihr wichtig ist. Was ist ihre Liebessprache, was sind die Dinge, die eure Beziehung auf die nächste Stufe heben kann? Seid aufmerksam, lernt eure Partnerin kennen und investiert in sie!"

8. Mitschreiben

"Liebe Männer, bitte mitschreiben.

Seid ordentlich, sauber und hygienisch

Umarmt uns und kuschelt, ohne auf Sex zu drängen

Hört zu und merkt euch, was sie sagt

Sagt nette Dinge, die ihr an ihr mögt

Habt keinen Sex mit anderen Frauen

Teilt eure Gefühle (wahrscheinlich das Schwerste von allen)"

