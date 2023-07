Wir wünschen uns Nähe. Doch manchmal suchen wir dafür an der falschen Stelle – woran du das erkennen kannst.

Es ist eine Erkenntnis, die schmerzt. So viele Gedanken, so viel Energie und Zeit, die wir auf diese Person gebündelt haben, nur um letztlich festzustellen, dass wir diesem Menschen nicht einmal wichtig sind.

Oftmals kommt diese Erkenntnis zu spät: Schon längst haben wir so viel gegeben, was das Gegenüber nicht wertgeschätzt hat. Schon längst fühlen wir uns naiv und dumm. Wie konnten wir nur denken, dass uns dieser Mensch gernhat? Dass wir mit ihm eine stabile Beziehung aufbauen, die ewig währen wird?

Zunächst einmal: Es ist nicht Naivität oder Dummheit, die uns antreibt auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit. Es liegt in der menschlichen Natur, Nähe zu suchen. Das Bedürfnis zu haben, gesehen, gehört – letztlich geliebt – zu werden. Doch manchmal suchen wir an den falschen Stellen. Wir haben Anzeichen gesammelt, die dafür sprechen können, dass eine Person kein großes Interesse an dir hat.

Hinweise, dass du einem Menschen egal bist

Natürlich ist es schwer zu sagen, ob wir einem Menschen weniger wichtig sind, als dieser Mensch für uns ist. Schließlich ist Zuneigung kein Wert, den man zählen oder wiegen könnte. Emotionen sind abstrakt. Und trotzdem können wir an bestimmten Verhaltensweisen zumindest erahnen, dass wir im Leben eines Menschen keine besonders hohe Priorität haben. Auf diese Zeichen kannst du dabei achten.

Sie kennen dich nicht wirklich – und zeigen auch kein Interesse, das zu ändern

Man muss nicht jedes kleine Detail eines Menschen kennen, um sagen zu können, dass diese Person wichtig für das eigene Leben ist. Letztlich entscheidet jede:r für sich, wie viel er:sie über sich preisgeben kann und möchte, und wir Außenstehenden bekommen lediglich Eindrücke davon, was andere von sich an die Oberfläche lassen (beabsichtigt oder nicht).

Doch die Menschen, denen wir wichtig sind, können uns zumindest einschätzen. Vielleicht wissen sie nicht über jedes Detail unseres Alltags Bescheid, doch sie wissen, was gerade in unserem Leben passiert, was uns an- und umtreibt. Vor allem sind sie wissbegierig und wollen neue Dinge über uns erfahren, stellen Fragen, hören zu und sind interessiert. Hingegen werden andere vielleicht um deinen Lieblingssong wissen, deine Augenfarbe kennen oder ähnliche letztlich unbedeutende Details. Doch sie werden sich keine Mühe geben, Tieferes über dich zu erfahren.

Es wirkt, als würden sie sich keine Mühe geben

Sie tun nicht von sich aus etwas Gutes für dich, wenn es dir offenkundig schlecht geht. Du bist im Zweifel immer die Person, die ein Gespräch (beispielsweise per Textnachricht) beginnt, du bist immer die Person, die Verabredungen plant, die die Initiative ergreift, die da ist. Eine Beziehung lebt von Momenten, und darum müssen sich letztlich beide Parteien bemühen. Natürlich kann – und sollte – sich niemand 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche um uns kümmern. Hierbei geht es erst einmal um die kleinsten Gesten: eine nette Nachricht zwischendurch, eine aufmerksame Geste in Worten oder Taten. Wenn dieses Gleichgewicht nicht gegeben ist, kann das darauf hinweisen, dass du diesem Menschen nicht besonders wichtig bist.

Sie akzeptieren dich nicht

Eine gesunde Beziehung – egal welcher Art, ob romantisch oder platonisch – beruht auf gegenseitiger Achtung, Respekt und Akzeptanz. Wir müssen nicht immer nachvollziehen können, warum sich unser Gegenüber für die eine oder andere Sache entscheidet. Es ist nicht unsere Aufgabe, ungefragt zu be- oder gar verurteilen, was diese Menschen mit ihrer Lebenszeit anfangen möchten. Denn diese Person ist uns wichtig, wir achten sie für den Menschen, der sie ist. Natürlich dürfen wir uns Sorgen machen, natürlich dürfen wir – am besten mit einer vorhergehenden Frage – diese Ängste und Bedenken auch äußern. Doch letztlich unterstützen wir diese Person, so weit es uns selbst möglich ist.

Wenn du aber einem anderen Menschen nicht besonders wichtig bist, dann gelten andere Regeln. Dann wird dieser Mensch dich kleinhalten, wenn du etwas tust oder sagst, was ihm nicht passt. Er wird dich unter Druck setzen, dich so zu verhalten, wie er es für richtig hält. Und dich mit Missachtung strafen, wenn du diesen – seinen – Ansprüchen nicht entsprichst.

Letztlich gilt vor allem: Verlasse dich auf deine Intention, auf deine Menschenkenntnis. Welche Menschen haben sich im Laufe deines Lebens als treue Seelen erwiesen, denen du vertrauen kannst und die dir vertrauen können? Was macht sie aus, wie verhalten sie sich? Manchmal wollen wir nicht wahrhaben, wenn sich ein Mensch, der uns wichtig ist, uns gegenüber schlecht verhält. Doch letzten Endes ist diese Person unsere Bemühungen nicht wert – denn auch wir sind dieser Person nichts wert.

