Kommunikation ist das A und O in guten Beziehungen. Deshalb haben der Paarforscher John M. Gottman und seine Frau Julie Schwartz Gottmann analysiert, über welche acht Themen Paare unbedingt sprechen sollten.

Was ist das Geheimnis glücklicher Beziehungen, die ein Leben lang halten? Der:die richtige Partner:in, mögen einige jetzt sagen. Bedingungslose Liebe und Treue, kontern andere. Für den Beziehungsforscher John M. Gottman spielt die Kommunikation eine elementare Rolle in gelingenden Partnerschaften. Über Gespräche fühlen wir uns unserem Gegenüber näher und können uns mit ihm verbinden. Das gilt erst mal für alle Konversationen – aber natürlich spielen das Thema und die emotionale Tiefe eine Rolle.

John Gottman forscht seit 40 Jahren zu Liebe und Beziehungen. In seinem Buch "8 Gespräche, die jedes Paar führen sollte, damit die Liebe lebendig bleibt", das er mit seiner Frau Julie Schwartz Gottman geschrieben hat, nennt er vor allem acht zentrale Gesprächsthemen, denen Paare sich im Laufe ihrer Beziehung stellen sollten.

Diese 8 Gesprächsthemen bringen euch einander näher

1. Vertrauen

Vertrauen gehört lauf John Gottman zu den Grundpfeilern einer Partnerschaft. Allerdings gehen Menschen unterschiedlich damit um. Was jemand braucht, um Vertrauen aufzubauen, oder wie schnell es zerstört werden kann, ist ganz verschieden. Deshalb ist es wichtig, dass Paare über Vertrauen und ihre persönliche Auffassung von Treue sprechen.

2. Konflikte

Streit gehört zu einer gesunden Beziehung. Dabei sollten wir allerdings großes Augenmerk darauf legen, wie wir Konflikte austragen. Auch darüber sollten Paare sprechen: Was verletzt dich? Womit kannst du im Streit gar nicht umgehen? Gibt es Situationen oder Wörter, die dich besonders triggern? Wenn wir diese und ähnliche Fragen offen mit unserem:unserer Partner:in besprechen, können wir Konflikte fair und auf Augenhöhe lösen – und so als Paar daran wachsen.

3. Sex und Intimität

Über das gemeinsame Sexleben zu sprechen, fällt einigen Menschen leicht, während es für andere sehr schwierig ist. In Beziehungen können wir aber nur davon profitieren, offen zu kommunizieren, wie oft, wie viel und welchen Sex wir uns wünschen – oder eben nicht. Es gibt kein Richtig oder Falsch, aber beide Partner:innen sollten hier ehrlich sein. Dasselbe gilt für andere Aspekte von Intimität, etwa Kuscheln und Küssen. Auch hier können die Bedürfnisse ganz unterschiedlich sein. Reden hilft!

4. Geld

Laut Gottman geht es bei Streitigkeiten zum Thema Geld nicht um das Geld selbst – sondern darum, was Geld für die Partner:innen jeweils bedeutet. Deshalb empfiehlt der Beziehungsexperte, genau das möglichst frühzeitig zu klären. Was ist dir in Sachen Geld wichtig? Wie stehst du zu Themen wie Immobilienkauf vs. Mieten, Altersvorsorge, Reisen? Bedeutet Geld für dich Sicherheit oder Freiheit? All diese Punkte können immens beeinflussen, welchen Stellenwert die Finanzen für die Personen einnehmen – und damit auch, wie groß das Konfliktpotenzial ist.

5. Familie

Ebenso heikel: das Thema Familie. Welche Beziehung wir zu unseren Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten haben – und: welche Beziehung wir von unserem:unserer Partner:in zu diesen Menschen erwarten –, kann die Harmonie der Partnerschaft stark beeinflussen. Auch die eigene Familienplanung – also: Möchten wir eigene Kinder, falls ja: wann, auf welchem Weg, wie viele und wie soll die Arbeitsaufteilung aussehen? – solltet ihr in regelmäßigen Abständen zum Gesprächsthema machen.

6. Spaß und Abenteuer

Natürlich soll und muss es in einer Beziehung nicht immer nur um ernste Themen gehen. Auch der Spaß soll schließlich nicht zu kurz kommen. Deshalb ist es auch hier laut Gottman elementar, dass wir das Thema regelmäßig besprechen. Wie sieht Spaß für uns aus? Auf der Couch liegen und lesen? Oder eher Fallschirmspringen? Beide Partner:innen müssen nicht unbedingt dieselbe Vorstellung davon haben – auch wenn es ehrlicherweise hilft, wenn sie zumindest harmonieren –, aber es ist wichtig, solche Wünsche und Bedürfnisse offen zu besprechen, damit beide Seiten langfristig zufrieden sind und auf ihre Kosten kommen.

7. Spiritualität

Für einige Menschen spielen Spiritualität oder sogar Religion eine wichtige Rolle. Andere können damit nichts anfangen. Unser Umgang mit dem Thema prägt nachhaltig unseren Blick auf die Welt und das Leben, deshalb sollten wir auch darüber regelmäßig mit unserem Schatz sprechen.

8. Träume

Auch wenn es unromantisch klingt: Eine Beziehung besteht zum Großteil daraus, den Alltag miteinander zu teilen. Aber das heißt nicht, dass sie nur das sein müssen. Jeder Mensch hat Träume und Sehnsüchte, die er vielleicht sogar in Ziele umwandeln möchte. Wie gut diese Träume und Wünsche mit denen unseres:unserer Partner:in zusammenpassen – oder zumindest wie gut er:sie uns bei unseren unterstützt –, kann ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Beziehung sein.

Verwendete Quellen: "8 Gespräche, die jedes Paar führen sollte, damit die Liebe lebendig bleibt" von John M. Gottman und Julie Schwartz Gottman, gottman.com, geo.de

