Was tun bei Ungleichheiten in der Beziehung?

Oskar Holzberg Was tun bei Ungleichheiten in der Beziehung?

von Oskar Holzberg In der Kolumne unseres Paartherapeuten Oskar Holzberg dreht sich alles um typische Liebesweisheiten und ihren Wahrheitsgehalt, er seziert Sprichwörter, Songtexte und berühmte Zitate. Diesmal "Ausschlaggebend für eine gute Ehe ist nicht, wie gut man sich verträgt, sondern wie man mit den Unverträglichkeiten umgeht“ (Leo Tolstoi, russischer Schriftsteller).

Kurz gesagt: Anders als in der Ernährung können wir die Unverträglichkeiten in einer Beziehung nicht vermeiden.

Jetzt mal ausführlich: Unsere Liebesbeziehungen sind der Ort, an dem wir Harmonie suchen. Den Gleichklang der Herzen. Eine Seelenverwandtschaft, die die gleichen Vorlieben, die gleichen Ziele im Leben hat. Doch Menschen sind wie Schneeflocken: alle ähnlich, jede unterschiedlich. Deshalb können wir bald nicht mehr übersehen, dass er schwere Rotweine und wir Aperol Spritz lieben. Dass wir genussvoll in der Sauna schmoren, während sie schwitzen hasst. Dass unser Liebster nur jede Farbe trägt, solange sie schwarz ist, während wir bunte Stoffe und grelle Muster mögen. Wenn einer im Urlaub nur am Meer sein will, während die Partnerin Erholung nur jenseits von zweitausend Höhenmetern findet, wird es schon schwierig. Aber dafür können wir noch Lösungen finden. Problematisch wird es erst, wenn es nicht mehr nur um Unterschiede, sondern um Unverträglichkeiten geht.

Zwischen Thomas und Ivanka gab es einen Dauerkonflikt, der frustrierend für beide war. Ivanka war immer wieder fassungslos, wie Thomas ihre Bedürfnisse ignorierte, während Thomas völlig abgenervt war, weil nichts, was er tat, gut genug schien. Zum Beispiel hatte er gerade ein Hotel an der Ostsee gebucht und, wie er glaubte, alles beachtet, was ihr wichtig war: Meerblick, ruhige Lage, Wellnessbereich, vegane Speisekarte. Aber Ivanka buchte doch wieder um und nahm ein Hotel, das auch ein Dampfbad hatte.

Als wir darüber sprachen, wurde deutlich, dass hier ein "Satisficer" (Thomas) und ein "Optimizer" (Ivanka) zusammenleben. "Optimizer" suchen immer weiter die allerbeste Lösung, die möglichst perfekte Erfüllung ihrer Wünsche. "Satisficer" sind froh, wenn sie eine zufriedenstellende Lösung gefunden haben und keinen großen weiteren Aufwand damit haben. Thomas und Ivanka unterscheiden sich in ihrer Persönlichkeit. Und in jeder Beziehung wird es schwierig, wenn die Bedürfnisse des einen sich nicht mit denen des anderen vertragen.

Unverträglichkeiten in der Partnerschaft

Wie bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten müssen auch in der Partnerschaft die Unverträglichkeiten erst mal erkannt und verstanden werden. Wenn Introvertierte, die Kontakte eher anstrengen, auf extravertierte Partner stoßen, die in Gesellschaft aufblühen, dann ist das noch leicht zu sehen. Auch wenn "Lerchen", die morgens ihre beste Zeit haben, auf "Eulen" treffen, deren Hoch am Abend liegt. Oder Ordnungsfanatiker auf Chaoten, Geizige auf Konsumgeile. Aber wenn eine ihre Sorgen und Ängste bewältigt, indem sie ausführlich darüber nachdenkt und spricht, während der andere lieber alles verdrängt, ist das nicht sofort offensichtlich. Oder wenn visuelle Menschen, die die Welt über die Augen erfahren, auf Kinästheten treffen, für die das Spüren entscheidend ist.

Unverträglichkeiten lassen sich nicht auflösen. Aber wenn wir verstanden haben, welche unserer Persönlichkeitszüge sich nicht miteinander vertragen, können wir unseren Konflikt aufgeben. Denn unser Lieblingsmensch verweigert sich uns nicht, er ist auch nicht gegen uns. Er reagiert nur ganz anders auf die Welt. Und wir können nicht fordern, dass er so wird wie wir. Wenn wir das anerkennen, werden aus Unverträglichkeiten Unterschiede. Und auch, wenn es nicht einfach ist: Mit denen können wir lernen zu leben.

Oskar Holzberg therapiert seit fast 30 Jahren Paare und schreibt darüber. Er sagt: "Liebe ist keine Illusion, aber wir haben zu viele Illusionenüber die Liebe."

Oskar Holzberg, 67, berät seit über 20 Jahren in seiner Hamburger Praxis Paare und ist seit über 30 Jahren verheiratet. Sein aktuelles Buch heißt "Neue Schlüsselsätze der Liebe" (240 S., 11 Euro, DuMont). © Ilona Habben

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.