von Oskar Holzberg In der Kolumne unseres Paartherapeuten Oskar Holzberg dreht sich alles um typische Liebesweisheiten und ihren Wahrheitsgehalt, er seziert Sprichwörter, Songtexte und berühmte Zitate. Diesmal: "Paare, die zusammen lachen, bleiben zusammen" (John Gottman, US-amerikanischer Paarforscher)

Kurz gesagt: Logisch. Lachen verbindet.

Und jetzt mal ausführlich: Jeder Scherz ist ein Risiko. Kaum etwas ist peinlicher, als ein Scherz – und niemand lacht. Ein Schicksal, das nicht nur Stand-up-Comedians ereilt, die ihr Publikum langweilen. Sondern auch Thomas als Annettes Liebespartner. Die beiden sind eines jener überlasteten Paare mit zwei Berufen, Hund und Patchwork-Familien. Weshalb sie über den Haushalt streiten. Annette möchte keine Haushaltshilfe ausbeuten, die den Dreck für sie beide wegmacht. Sie schlägt stattdessen vor, am Sonnabend gemeinsam den Hausputz zu machen.

"Samstag?", grinst Thomas. "Das ist super! Da geh ich ins Stadion, und du kannst ganz ungestört das Wohnzimmer saugen." Annettes Miene verfinstert sich schlagartig: "Ich finde das überhaupt nicht witzig! Irgendwie scheint dir mal wieder scheißegal zu sein, worum ich mich kümmere. Du kannst mich echt mal!" Zugegeben, Thomas Spruch erreicht auf der Witzigkeitsskala mit Mühe zwei von 15 Punkten. Aber vielleicht hätte er wenigstens den Hauch eines müden Lächelns geerntet, wenn Annette mit ihm entspannt wäre. Ist sie aber nicht. Sie will den Konflikt klären und fühlt sich von Thomas flauem Scherz ausgebremst.

Auf dem Comedy-Kanal funkt Thomas gerade vergeblich. Sein Versuch, durch Humor Gemeinsamkeit und damit eine Verbindung herzustellen, scheitert. Aber es ist verständlich, wieso Thomas diesen Weg wählt: Lachen verbindet. Die meisten Alltagsbemerkungen begleiten oder beenden wir, ohne es bewusst wahrzunehmen, mit einem kurzen Lachen. Wir muntern einander damit auf, gewinnen Abstand zu Situationen und nehmen ihnen die Schwere, entschärfen Konflikte, verhindern Kränkungen. Nach Untersuchungen hängen Glück, Lebenszufriedenheit und Humor zusammen. Wer regelmäßig Spaß hat, ist zufriedener und fühlt sich bis ins Alter wohler. Schon bei der Partnerwahl ist Humor mehr als 90 Prozent aller Befragten wichtig. Paare, die zusammen lachen, fallen in einen gemeinsamen Lachrhythmus, einen Paartanz, in dem sie sich, manchmal nur für Augenblicke, aufeinander einschwingen.

Lachen ist gesund

Sie sind dann in ihrem Blick auf das Leben vereint und darin, es in diesem Moment leicht zu nehmen. Sie tanzen im Wechselspiel von folgen und führen, wenn dann ein Spruch den nächsten hervorbringt. Die Gesichtsmuskeln und das Zwerchfell lockern sich, der Blutdruck sinkt, Endorphine werden ausgeschüttet. Lachen ist tatsächlich gesund. Ob sie nun beide Torsten Sträter lustig finden oder sich gemeinsam darüber amüsieren, dass keiner mehr weiß, wo sie das verdammte Auto geparkt haben. Wir erfreuen uns an unserem witzigen und schlagfertigen Lieblingsmenschen, der uns zum befreienden Lachen bringt.

Paarforscher John Gottman hat statistische Daten für seine Aussage, aber wir wissen es auch so. Menschen lieben es zu lachen. Anton Tschechow sagte, dass sich Frauen am liebsten an Männer erinnern, mit denen sie lachen konnten. Männer beanspruchen noch immer gerne die Witzigkeit für sich, schätzen aber auch zunehmend Frauen mit Humor. Wenn unsere Liebste uns zum Lachen bringen kann, dann entstehen glückliche Momente. Es macht es uns leichter, gemeinsam durch unser bei Weitem nicht immer komisches Leben zu gehen. Und vielleicht bleiben wir dann manchmal einfach zusammen, weil wir niemals aufhören wollen zu lachen.

Oskar Holzberg therapiert seit fast 30 Jahren Paare und schreibt darüber. Er sagt: "Liebe ist keine Illusion, aber wir haben zu viele Illusionen über die Liebe."

Oskar Holzberg, 67, berät seit über 20 Jahren in seiner Hamburger Praxis Paare und ist seit über 30 Jahren verheiratet. Sein aktuelles Buch heißt "Neue Schlüsselsätze der Liebe" (240 S., 11 Euro, DuMont). © Ilona Habben

