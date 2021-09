Dein Schatz weiß alles über dich? Sehr vorbildlich! Aber dann halt dich jetzt bloß irgendwo fest: Was andere ihrem:ihrer Partner:in so alles verschweigen, könnte dich eventuell von den Socken hauen ...

Klar, im Idealfall teilen wir mit unserem Schatz natürlich unsere intimsten Geheimnisse und Gefühle. Aber ... wo begegnet man schon einem Idealfall? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben doch die meisten Paare Geheimnisse voreinander. Dass die BFF praktisch alle Details über die Partnerschaft kennt, wir natürlich auch mal eine wilde Phase hatten und hin und wieder gar nicht wirklich kommen – muss er oder sie ja nicht unbedingt wissen. Doch all das sind Peanuts im Vergleich zu den Geheimnissen, die gleich folgen werden.

Zusammen mit dem "New York Magazine" hat die Online-Plattform "The Cut" Ehepaare zu ihren größten Geheimnissen befragt, die sie ihrem Partner verschweigen. Macht euch auf was gefasst ...

Eheleute teilen, welches krasse Geheimnis sie ihrem:ihrer Partner:in verschweigen

1. Essstörung

"Mein Mann weiß nicht, dass ich essgestört bin. Wenn er beruflich unterwegs ist oder auch sonst für mehrere Stunden nicht da, esse ich, bis mir der Bauch wehtut. Er weiß, dass ich in Therapie bin, aber er hat keine Ahnung, dass es dabei um meine Essstörung geht." (Carrie, 40, verheiratet seit acht Jahren )

2. Kosten für die Hochzeit

"Ich habe meinen Mann über die Kosten unserer Hochzeit belogen. Sie waren fast sechsstellig. Er denkt, sie war halb so teuer." (Panos, 39, verheiratet seit zwei Jahren)

3. Unwissenheit über seinen Beruf

"Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was genau mein Mann beruflich eigentlich macht. Irgendwas mit Computern." (Nava, 38, verheiratet seit zwei Jahren)

4. Heimliche Schwangerschaftstests

"Ich verschweige meinem Mann, wie viele Schwangerschaftstests ich jeden Monat mache. Wir versuchen seit zwei Jahren, ein Baby zu bekommen, und ich kann nicht mehr damit aufhören, mich ständig zu testen." (Andrea, 33, verheiratet seit 7 Jahren)

5. Periode dauert gar nicht so lange

"Ich tue so, als hätte ich meine Periode eine ganze Woche. Damit ich ein bisschen länger um Sex herumkomme." (Alexa, 30, verheiratet seit zwei Jahren)

6. Ehering verloren

"Ich habe meinen Ehering verlegt. Ich vermisse ihn seit einem Monat und habe keinen Plan, wo er ist." (Beau, 30, verheiratet seit einem Jahr)

7. Verliebt in Affäre

"Meine Frau weiß, dass ich eine Affäre hatte. Aber sie hat keine Ahnung, wie sehr ich die Frau liebte, mit der ich sie betrogen habe." (Anton, 43, verheiratet seit fünf Jahren)

8. Geld beiseite gelegt

"Ich klaue meinem Mann Bargeld und verstecke es. So hatte ich schon mal 1.300 US-Dollar zusammen, von denen ich uns eine Couch gekauft habe." (Laurel, 65, verheiratet seit 40 Jahren)

9. Heimlicher Pilz-Konsum

"Ich habe letztes Jahr heimlich Pilze konsumiert." (Noah, 35, verheiratet seit acht Jahren)

10. Details über den Dreier

"Ich weigere mich, meinem Mann Details über meinen Dreier zu erzählen. Ich sage ihm nicht, mit wem oder wann ich ihn hatte, außer dass es war, bevor wir uns kennenlernten." (Diana, 43, seit sechs Jahren verheiratet)

11. Stalking

"Ich kontrolliere ihre E-Mails, Nachrichten und ihr Bankkonto. An manchen Tagen verfolge ich jeden ihrer Schritte." (Vincent, 60, verheiratet seit 18 Jahren)

12. Ekel

"Von seinen Zähnen wird mir schlecht. Sie sind gelb und schief." (Jill, 39, verheiratet seit elf Jahren)

13. Heimliche eBay-Geschäfte

"Ich kaufe und verkaufe nachts Dinge bei eBay, während sie schläft." (Avi, 35, verheiratet seit sechs Jahren)

14. Intime Infos ausgeplaudert

"Als wir uns kennengelernt haben, habe ich meiner Mutter, Schwester und all meinen Freundinnen sofort von seinem großen Penis erzählt." (Carolina, 55, verheiratet seit 20 Jahren)

15. Schönheits-OP

"Am Anfang unserer Beziehung haben mein Mann und ich uns zusammen alte Fotos angeschaut und er sagte, ich sehe so anders aus. Er hat mich gefragt, ob meine Nase operiert sei und ich habe verneint, ohne zu zögern. Ich wollte, dass er denkt, ich sei so hübsch zur Welt gekommen." (Erica, 41, verheiratet seit vier Jahren)

16. Schwiegermutter-Abscheu

"Ich hasse meine Schwiegermutter." (Jeff, 50, verheiratet seit zwölf Jahren)

Puh, da fragt man sich teilweise, in welcher Haut man weniger gern stecken möchte: in der des bzw. der Geheimnisträger:in oder in der des bzw. der Unwissenden. Anzunehmen ist, dass es eine Ehe langfristig wohl mehr belastet, solche Geheimnisse für sich zu behalten, als sie mit dem oder der Liebsten zu teilen. Andererseits folgt ja jede Beziehung ihren eigenen Regeln ... Hoffentlich geht die Geheimniskrämerei für diese Paare jedenfalls gut aus!