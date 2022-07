Paartherapeut klärt auf Muss Liebe immer mit Treue einhergehen?

von Oskar Holzberg In der Kolumne unseres Paartherapeuten Oskar Holzberg dreht sich alles um typische Liebesweisheiten und ihren Wahrheitsgehalt, er seziert Sprichwörter, Songtexte und berühmte Zitate. Diesmal: Wenn einem die Treue Spaß macht, dann ist es Liebe. (Julie Andrews, Schauspielerin und Sängerin)

Kurz gesagt: Ach, wenn es doch so einfach wäre.

Jetzt mal ausführlich: Als Paartherapeut bin ich allparteilich. So nennt man die Haltung, sich in beide Parteien einzufühlen und beide in ihren Anliegen zu unterstützen. Das ist immer wichtig. Im Gespräch mit dem Ehepaar Z. ist es gerade sogar megawichtig. Denn Herr Z. fragt sich, was er mit seinen Gefühlen für andere Frauen machen soll. Haben vielleicht die Polyamourösen recht, und wir sind gar nicht dafür gebaut, uns auf eine einzige Liebespartnerin zu beschränken? Frau Z. ist von solchen Gedanken geschockt. Möchte er wirklich Liebe zu dritt? Daran denkt sie im Traum nicht. Und schon ist ihre Kommunikation zusammengebrochen, und so sitzen sie bei mir auf dem roten Sofa.

In gewisser Weise sitzen alle Menschen ratlos auf Sofas und fragen sich, wie das nun ist, mit der Treue und der Liebe. Wir sind so ratlos, weil wir gerne eine Antwort hätten. Aber sie ist nicht zu finden. Anders als bei Springmäusen, denn da gibt es einerseits die lebenslang treue Springmaus-Art und andererseits die mit ihr verwandte Art, die ihrem Namen alle Ehre macht und jede Maus bespringt. Wir dagegen scheinen Mäuse zu sein, die gern treu sein und genauso gern seitenspringen wollen.

Es gibt eine Zeit in Beziehungen, für die Julie Andrews recht hat: Am Anfang, wenn die Liebe jung ist und alles überstrahlt. Dann macht treu sein Spaß. Später sind wir immer noch gerne treu, weil wir unseren Lieblingsmenschen nicht verletzen wollen. Aber Spaß kommt, trotz aller Verbundenheit, dann doch schnell dort auf, wo wir den Kopf verlieren und einfach unserer Lust folgen. Oder unserem romantischen Sehnen, das verspricht, alles Ungelebte in uns lebendig werden zu lassen. Es ist ein großer Schlamassel.

Liebe ist nicht treu, Bindung schon

Weder die Biologie noch irgendeine Kultur gibt uns eine beruhigende Antwort. Sind Affären nun unumgänglich oder ein moralisches Versagen? Wir leben liberal, wir dürfen beides glauben. Die aufgeklärten Kids der Neuzeit haben ihre geschiedenen Eltern an der sexuellen Treue scheitern sehen. Oder in trotziger Treue versauern. Also suchen sie nach neuen Wegen. Wie die Generation vor ihnen. Wir bleiben also ratlos.

Doch das ist auch unsere Chance. Wenn wir nicht so tun, als ob wir die Antwort hätten. Wenn wir Raum für unsere Ratlosigkeit machen. Dann ist es immer noch schrecklich beängstigend. Dann tut es immer noch wahnsinnig weh. Dann werden wir weiter daran verzweifeln. Aber es kann uns verbinden. Wie Herrn und Frau Z., die sich füreinander öffnen und einander zuhören müssen.

Liebe ist nicht treu, Bindung schon. Ein Widerspruch, der nicht zu lösen ist. Jenseits des Sexuellen kann Treue Spaß machen, weil wir voneinander begeistert sind, weil wir die Gegenwart des oder der anderen schätzen, weil wir uns mit niemandem so vertraut, so nah, so verstanden fühlen. Treue macht Spaß, wenn "wir“ der richtige, sichere Ort füreinander sind. Aber wir dürfen daraus, dass Treue leichter fällt, wenn wir lieben, nicht den Umkehrschluss ziehen, dass, wer uns untreu wird, uns nicht mehr liebt. So einfach ist es mit der Liebe nicht. Es ist möglich, einen gemeinsamen Weg mit dem Dilemma der Untreue zu finden. Auch wenn er immer wieder grausam holprig und schmerzhaft sein wird. Vergessen wir nicht:"Alles ist möglich, wenn du es nur zulässt.“ Wer hat das gesagt? Mary Poppins. Die Rolle, mit der Julie Andrews berühmt wurde. Supercalifragilisticexpialigetisch.

Oskar Holzberg therapiert seit fast 30 Jahren Paare und schreibt darüber. Er sagt: "Liebe ist keine Illusion, aber wir haben zu viele Illusionen über die Liebe.“



Oskar Holzberg, 67, berät seit über 20 Jahren in seiner Hamburger Praxis Paare und ist seit über 30 Jahren verheiratet. Sein aktuelles Buch heißt "Neue Schlüsselsätze der Liebe" (240 S., 11 Euro, DuMont). © Ilona Habben

