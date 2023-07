Die Liebe kann uns sprachlos machen. Wir haben fünf Anzeichen, die dafür sprechen, dass jemand dich sehr liebt.

Hach, die Liebe! Der Ursprung und die Lösung vieler Übel auf unserer Welt, die Protagonistin unzähliger Lieder und Geschichten. Doch so viele Worte es gibt, sie zu beschreiben, so sehr mangelt es uns oft an ebenjenen, wenn wir versuchen, uns auszudrücken. Denn nicht jede:r von uns trägt das Herz auf der Zunge. Vielleicht kannst du nicht einschätzen, wie eine Person wirklich für dich fühlt, vielleicht weißt du selbst nicht, was das ist, was da in dir schlummert.

Liebe ist komplex, oftmals kompliziert, sie beinhaltet tiefe Gefühle der Zuneigung, der Wärme, aber manchmal eben auch der Unsicherheit. Sie ist intensiv – nicht zuletzt wegen der Hormone Dopamin und Noradrenalin. Doch sie kann – nach einer Phase der Euphorie – zu einem Zustand der Stabilität führen, zu etwas Dauerhaftem, das uns guttut. Wir haben einige Zeichen gesammelt, die dafür sprechen, dass jemand eine tiefe Liebe zu dir empfindet – oder du zu einer anderen Person.

5 Zeichen für eine intensive Liebe

Die Liebe verändert uns – das haben auch Studien nachgewiesen, nach denen das Gehirn einer verliebten Person anders aussieht als das einer Person, die nicht verliebt ist. Wer die Zeichen zu deuten weiß, wird schnell erkennen, wenn ein Mensch tiefe Gefühle hegt.

Ihr möchtet miteinander Zeit verbringen

Ihr möchtet beieinander sein. Und damit meinen wir nicht das Gefühl von "Wäre schon nett, wenn ich mit der Person heute ein Eis essen würde", sondern vielmehr den innigen Wunsch, in der Nähe der Person zu sein. Und das unabhängig davon, was man miteinander tut! Ob ein gemeinsames Eis oder ein Frühjahrsputz – selbst die anstrengendsten Dinge sind ein bisschen weniger anstrengend, wenn wir einen Menschen um uns haben, den wir lieben.

Das Glück des Menschen steht an erster Stelle

Wer eine andere Person innig liebt, möchte ihr dabei helfen, glücklich zu werden – und das kann auch manches Mal auf Kosten der eigenen Bedürfnisse sein. Damit meinen wir nicht, dass man sich und die eigenen Wünsche für einen anderen Menschen aufgibt – das hat weniger mit Liebe zu tun. Vielmehr verspürt eine liebende Person den innigen Wunsch, den Lieblingsmenschen glücklich zu sehen.

Ihr führt eine offene Kommunikation

Wenn wir uns gänzlich öffnen, unsere Ängste, Sehnsüchte und vermeintlichen Fehler teilen, dann machen wir uns verletzlich – und das erfordert Mut. Doch bei einem Menschen, den wir innig lieben, fühlen wir eine Sicherheit, ein Vertrauen, das nicht umsonst als Schlüsselkomponente der Liebe gesehen wird. Wir merken es an einem besonders anstrengenden Tag, an dem uns schon das Lächeln der Person ruhiger werden lässt. Wir merken es in Momenten, in denen wir uns besonders verletzbar fühlen und uns nach der Nähe dieser Person sehnen, um unsere Gedanken mit ihr zu teilen. Wer diese Situationen kennt, empfindet eine tiefe Liebe zu dem:der anderen.

Gegenseitiger Respekt macht euch aus

Wir sind alle Individuen und jede:r einzelne von uns hat "Ecken" und "Kanten". Doch das sind keine Schwächen, das wissen Menschen, die uns mit Liebe betrachten. Vielmehr sind es die Eigenschaften, die uns zu der Person machen, die wir sind. In einer liebevollen Beziehung betrachten wir unseren Lieblingsmenschen nicht von unten oder von oben, sondern auf Augenhöhe. Wir respektieren und achten die Ansichten und Meinungen des:der anderen und beziehen sie in unsere eigenen Entscheidungen und Gedanken mit ein.

Ihr fühlt füreinander

Wenn unser Lieblingsmensch traurig ist, leiden wir mit. Ist er wütend, ärgern wir uns mit ihm. Kurzum: Wir fühlen mit diesem Menschen, haben den starken Drang, mit ihm verbunden zu sein, suchen emotionale und körperliche Intimität und haben gleichsam den Wunsch, von ihm gekannt zu werden. Manche von uns haben das Bedürfnis, sich um ihren Lieblingsmenschen zu kümmern, andere genießen es sehr, umsorgt zu werden. So oder so: Wer tiefe Liebe füreinander empfindet, empfindet auch auf anderen Ebenen für die andere Person.

Verwendete Quellen: powerofpositivity.com, ncbi.nlm.nih.gov, onlinelibrary.wiley.com, healthline.com