Die gemeinsame Liebe genießen, ohne sich selbst dabei zu verlieren – hier seht ihr, wie ihr in einer Beziehung eure Stärken und Bedürfnisse bewahrt.

Das Phänomen ist so alt wie Beziehungen selbst: Eine gute Freundin hat sich bis über beide Ohren verliebt und schwärmt überglücklich von ihrer Beziehung - nur um dann mit der Zeit mehr und mehr in dieser neuen Partnerschaft zu verschwinden. Und urplötzlich ist vieles, was diesen Menschen so einzigartig gemacht hat, kaum noch zu entdecken, denn sie selbst empfindet sich nur noch als Teil eines Paares und weniger als eigenständigen Menschen.

Beziehungs-Booster: In der Partnerschaft aufgehen um jeden Preis? Nein danke!

Vielleicht wart ihr auch schon einmal selbst dieser Mensch, der sich so im "wir" verloren hat, dass das Leben vor der Beziehung vollkommen in den Hintergrund getreten ist? Dabei ist es auch für die Liebe ein echter Vorteil, wenn beide Partner sich nicht aufgeben und ihren Selbstwert nicht nur von ihrer Beziehung abhängig machen. Im Video seht ihr, wie ihr euch selbst in einer Partnerschaft weiter treu bleibt – und genau so für eine noch stärkere Bindung sorgt.

