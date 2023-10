Eine Ehe, in der auch nach Jahrzehnten das Feuer der Leidenschaft nicht erlischt: Dieses Versprechen möchten die Paar-Coaches Tommy McCollister und seine Frau Dianne erfüllen. Im Netz teilen sie ihre Beziehungstipps und schwören aus eigener Erfahrung auf den Erfolg, den sie damit haben.

Zugegeben, es klingt alles auf den ersten Blick nach viel Eigen-PR: Der 42-jährige Tommy McCollister bezeichnet sich selbst als "Hochzeitstrainer" oder auch "High-Level-Husband" und will anderen Menschen helfen, bessere Ehepartner zu sein. Er betont dabei, dass er eine "phänomenale Ehe" mit seiner 41-jährigen Frau Dianne führt und hält als überzeugendes Argument dabei hoch, dass die beiden sich angeblich seit über zehn Jahren kein einziges Mal gestritten haben.

Beziehungstipp über TikTok: "Gemeinsam schaffen wir hochwertige Ehen."

"Wir haben wirklich seit zehn Jahren nicht mehr gestritten", so Tommy. "Wir legen großen Wert darauf, einander zu dienen. Ich arbeite ständig an mir selbst. Dianne arbeitet an sich selbst, damit wir einander besser füreinander da sein können." Das klingt alles nach abgedroschenen Coaching-Parolen, die einen spontan eher mit den Augen rollen lassen. Und überhaupt: Seit wann ist das automatisch ein gutes Zeichen, wenn ein Paar seit zehn Jahren keinen Streit hat?

Alles eine Frage der Kommunikation?

Doch auch wenn ihre Auftritte in den Social-Media-Kanälen und ihre manchmal dogmatisch klingenden Parolen abschreckend wirken können: Inhaltlich sind ihre Tipps tatsächlich überzeugend. So erklärt Tommy etwa in einem Video, dass Paare mit Intimitätsproblemen oft aufhören, gut zu kommunizieren. Sie reden schlimmstenfalls nur noch über Kinder oder Rechnungen, anstatt über Dinge zu sprechen, die ihnen Freude machen oder sie jenseits ihrer Haushalts-Organisation miteinander verbinden.

Sieben Tipps, die einen Unterschied machen

Im Netz erhalten die beiden daher viel Zustimmung und sind inzwischen extrem beliebt als Social-Media-Experten für Beziehungsfragen. Im Video seht ihr, welche Tipps sie Paaren geben, die wirklich ein Leben lang Liebe und Leidenschaft bewahren möchten – und wie Tommy und Diane das selbst hinbekommen haben.

Verwendete Quellen: SWNS, Stern.de