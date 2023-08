von Janina Oehlbrecht Was bedeutet es, bigender zu sein? Und ist bigender das Gleiche wie non-binär? Wo liegen die Unterschiede und mit welchen Pronomen spricht man Bigender-Personen an? Alle Antworten findest du hier.

Die Welt der Sexualität und Geschlechtsidentität ist vielfältig. Demisexuell, Asexualität, Allosexualität, Pansexualität – vielleicht hast du dich schon mit Begriffen wie diesen beschäftigt. Doch es gibt noch viele weitere. In diesem Artikel geht es um die Geschlechtsidentität Bigender – denn es gibt viele verschiedene Geschlechter und Geschlechtsidentitäten jenseits des binären Geschlechts von Mann und Frau. Egal, ob du denkst, du könntest bigender sein, oder ob du jemanden unterstützen willst, der es ist. Dieser Artikel versucht, Antworten auf die wichtigsten Fragen zu geben.

Was bedeutet es, bigender zu sein?

Bigender zu sein bedeutet, sich mit zwei oder möglicherweise mehr Geschlechtern zu identifizieren und wird als nicht-binäre Geschlechtsidentität betrachtet. Eine Bigender-Person kann das Geschlecht, das sie ausdrückt, wechseln, sich für nur ein Geschlecht entscheiden oder beide gleichzeitig ausdrücken. Personen, die sich als bigender identifizieren, werden als nicht-binär eingestuft und stimmen nicht mit dem Geschlecht überein, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

Was ist der Unterschied zwischen bigender und nicht-binär?

Es gibt eine Überschneidung zwischen bigender und non-binär, denn bigender ist im Grunde eine nicht-binäre Geschlechtsidentität. Das heißt, es handelt sich um eine Geschlechtsidentität, die nicht in das cis-geschlechtliche Binärsystem von Mann oder Frau passt. Jemand kann jedoch nicht-binär sein und trotzdem nicht bigender sein. Menschen, die nicht-binär sind, können sich selbst als eine Geschlechtsidentität beschreiben, die "jenseits" der Kategorien Mann und Frau liegt oder als "zwischen", also eine Mischung aus den Kategorien Mann und Frau. Sie sehen sich nicht als Personen mit zwei verschiedenen Geschlechtern, wie es eine Bigender-Person tun würde. Während non-binäre Personen sich also als "weder... , noch" sehen, kann eine Bigender-Person "beides" sein.

Was ist der Unterschied zwischen bigender und genderfluid?

Zwischen bigender und genderfluid gibt es Ähnlichkeiten. Eine Person kann sich sowohl als bigender als auch als genderfluid identifizieren. Letzteres bezieht sich in der Regel auf eine Person, deren Geschlechtsempfinden schwankt und sich zwischen mindestens zwei verschiedenen Identitäten bewegt. Wie eine Bigender-Person kann auch eine Genderfluid-Person das Gefühl haben, dass sie ihre verschiedenen Geschlechtsidentitäten abwechselnd oder gleichzeitig erleben kann. Während sich eine genderfluide Person jedoch regelmäßig mit einem neuen Geschlecht identifizieren kann, fühlt sich eine Bigender-Person statisch mit ihren Geschlechtern verbunden.

Was ist der Unterschied zwischen bigender und bisexuell?

Bigender ist eine Geschlechtsidentität, aber Bisexualität ist eine sexuelle Orientierung. Das Geschlecht hat damit zu tun, wer man ist, während die sexuelle Orientierung damit zu tun hat, zu wem man sich hingezogen fühlt. Bisexuell zu sein bedeutet, dass man sich nicht nur zu einem bestimmten Geschlecht romantisch und sexuell hingezogen fühlt.

Was ist der Unterschied zwischen bigender und transgender?

Jemand, der bigender ist, hat zwei Geschlechtsidentitäten gleichzeitig, während jemand, der transgender ist, eine Geschlechtsidentität hat, die dem Geschlecht, das ihm bei der Geburt zugewiesen wurde, entgegengesetzt ist.

Wie man jemanden unterstützt, der bigender ist

Auch wenn du nicht dieselbe Lebenserfahrung hast wie andere Personen, bedeutet das nicht, dass du keine Unterstützung liefern kannst. Es ist wichtig, die geschlechtliche Identität von Menschen anzuerkennen, um Schaden zu verhindern und anderen ein gutes geistiges und emotionales Wohlbefinden zu ermöglichen. Hier ein paar Tipps.

Ein:e Verbündete:r sein

Der erste Schritt, eine verbündete Person zu sein, besteht darin, die Diskriminierung zu verstehen, mit der andere konfrontiert sind und sich zu bemühen, kein Teil dieser Diskriminierung zu sein. Im Fall Bigender bedeutet Diskriminierung, dass man Personen falsch benennt oder ihnen den Zugang zu Dienstleistungen verweigert, weil man mit ihrem Geschlecht nicht einverstanden ist.

Der erste Schritt, eine verbündete Person zu sein, besteht darin, die Diskriminierung zu verstehen, mit der andere konfrontiert sind und sich zu bemühen, kein Teil dieser Diskriminierung zu sein. Im Fall Bigender bedeutet Diskriminierung, dass man Personen falsch benennt oder ihnen den Zugang zu Dienstleistungen verweigert, weil man mit ihrem Geschlecht nicht einverstanden ist. Frage nach Pronomen

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass du eine Person auf die für sie passende Weise ansprichst, ist zu fragen. Frage diese Person nach ihrem Namen und ihren Pronomen auf eine direkte und vorurteilsfreie Weise. Wenn dir eine Bigender-Person sagt, dass sie mehrere Pronomen verwendet, dann frage nach, ob sie es vorzieht, dass du die Pronomen vermischt oder ob sie dir lieber sagen möchte, wann du welches Pronomen verwenden sollst.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass du eine Person auf die für sie passende Weise ansprichst, ist zu fragen. Frage diese Person nach ihrem Namen und ihren Pronomen auf eine direkte und vorurteilsfreie Weise. Wenn dir eine Bigender-Person sagt, dass sie mehrere Pronomen verwendet, dann frage nach, ob sie es vorzieht, dass du die Pronomen vermischt oder ob sie dir lieber sagen möchte, wann du welches Pronomen verwenden sollst. Stelle keine Vermutungen an

Annahmen können für diejenigen, die nicht zur Mehrheit gehören, verletzend sein. Manche Annahmen wirken eher wie Urteile und nicht als ein Interesse an den Gefühlen der Person.

Annahmen können für diejenigen, die nicht zur Mehrheit gehören, verletzend sein. Manche Annahmen wirken eher wie Urteile und nicht als ein Interesse an den Gefühlen der Person. Stelle Fragen

Fragen zu stellen zeigt, dass du daran interessiert bist, von der dir nahestehenden Person zu lernen und dass du deine Wahrnehmung nicht auf häufig stigmatisierte Standpunkte stützt.

Fragen zu stellen zeigt, dass du daran interessiert bist, von der dir nahestehenden Person zu lernen und dass du deine Wahrnehmung nicht auf häufig stigmatisierte Standpunkte stützt. Sei offen

Es ist wichtig, mehr über das Thema und die Geschichte der Geschlechtsidentitäten zu lernen. Sei offen für das, was anders ist als die Welt und die Ideen, die du kennst.

Diese Begriffe könnten dich auch interessieren: Omnisexuell, Intersexualität und was ist Sapiosexualität?

Verwendete Quellen:

"Bigender", queer-lexikon.net, zuletzt aufgerufen: August 2023

Sauer, Arn (2018): LSBTIQ-Lexikon. Grundständig überarbeitete Lizenzausgabe des Glossars des Netzwerkes Trans*Inter*Sektionalität. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn