von Janina Oehlbrecht Die Cuffing Season verleitet viele Singles dazu, eine Beziehung einzugehen. Wann ist Cuffing Season und was hat sie zu bedeuten?

Single zu sein, hat unzählige Vorteile. Doch wenn es draußen kälter und dunkler wird, suchen die Menschen auf vielerlei Weise nach Trost. Für viele ist es der einfachste Weg, sich eine neue Beziehung zuzulegen. Dieser innewohnende Wunsch, mit jemandem zu überwintern, ist, worum es in der Cuffing Season geht. Es gibt eine scheinbar natürliche Anziehungskraft, die dazu führt, dass man sich mit jemandem zusammentut, zu dem man sich normalerweise nicht hingezogen fühlt. Gehörst du zu denjenigen, die dieses Bedürfnis haben?

Was ist Cuffing Season?

"Cuffing" ist ein englischer Begriff und bedeutet auf Deutsch so viel wie "Manschetten". Im übertragenen Sinne ist damit gemeint, an eine:n Partner:in "gefesselt"(engl. Handcuff für dt. Handschellen) zu werden. Cuffing Season bezieht sich darauf, dass Menschen in den kälteren Monaten des Jahres eine Beziehung eingehen, obwohl sie normalerweise nicht an einer Bindung interessiert sind. Beziehungen, die während der sogenannten Cuffing Season eingegangen werden, sind in der Regel nur von kurzer Dauer und enden, sobald der Frühling kommt. Das bedeutet jedoch nicht, dass aus einem "Cuff" nichts Langfristiges werden kann, aber oft ist trotzdem das Gegenteil der Fall.

Wann ist Cuffing Season?

Die Cuffing Season beginnt, sobald es kalt wird. Also etwa zu Beginn des Herbstes. Sie dauert so lange, bis es im Frühjahr wieder warm wird. Viele Menschen verspüren im Oktober oder November den Drang, sich zu verlieben. Zum Valentinstag neigt sich diese Verliebtheitssaison dann oft dem Ende.

Warum Menschen während der Cuffing Season eine Beziehung eingehen

Das kalte Wetter weckt den Wunsch nach jemandem, der einen umarmt und warmhält. Das ist evolutionsbedingt gar nicht so absurd. Wir sind Rudeltiere. Und Rudeltiere mussten in den Wintermonaten schon immer Zeit miteinander verbringen, um sich zu wärmen. Einige Forschungsergebnisse deuten sogar darauf hin, dass sich Menschen bei kaltem Wetter im Allgemeinen einsamer fühlen. Zudem kommt es mit dem Temperatursturz häufig zu einem Stimmungsumschwung, der mit den beiden chemischen Stoffen Melatonin und Serotonin (hier liest du, wie du Serotonin erhöhen kannst) im Körper zusammenhängt. Dunkle, kalte Nächte können ein intensives Gefühl der Einsamkeit und einen Serotoninabfall auslösen. Eine neue Liebe kann hingegen den Serotoninspiegel wieder anheben.

Eine weitere Erklärung ist die Gesellschaft, von der wir uns gerne beeinflussen lassen. Wir sehen liebevolle Beziehungen in jeder RomCom, die wir uns zu Weihnachten auf den bekannten Streamingdiensten anschauen. Wir werden von Freund:innen und Verwandten auf Weihnachtsfeiern unentwegt nach unserem Beziehungsstatus gefragt, während wir eigentlich nur unser Brot ins Käsefondue dippen wollen. Selbst der überzeugteste Single kann da ins Wanken kommen. Wenn wir uns dann auf einmal einsam fühlen, ziehen wir schnell eine Beziehung in Betracht – wenn auch nur, um unser kurzfristiges Bedürfnis nach Gesellschaft und Intimität zu befriedigen.

Was sind die Regeln für die Cuffing Season?

Ganz gleich, ob du auf der Suche nach einer kurzfristigen Beziehung oder einem/einer potenziellen Langzeitpartner:in bist. Oder du einfach nur einen Grund suchst, um dir in der Weihnachtszeit die Beantwortung der Frage zu ersparen, wann du heiraten wirst – Dating in der Cuffing Season ist natürlich nicht verboten. Du musst nur bereit sein, dich an ein paar Regeln zu halten.

Kenne deine Bedürfnisse

Sei ehrlich zu dir selbst. Kommt dein Wunsch nach einer Beziehung aus heiterem Himmel oder ist die Beziehung etwas, was du schon seit einer Weile willst? Denke daran, dass du dich immer auf Freunde und Familie stürzen und Aktivitäten ausüben kannst, die dir Spaß machen, um die Einsamkeit und Langeweile zu überwinden. Dates aus Einsamkeit oder Langeweile führen zu ungesunden Beziehungen. Offene Kommunikation

Wenn du datest, dann unterhaltet euch frühzeitig darüber, wonach ihr sucht. Suchst du über eine Dating-App, dann kannst du deine Erwartungen auch schon im Profil deutlich machen. Wenn du deine Erwartungen von Anfang an festlegst, können potenzielle Partner:innen entsprechend auf deine Bedürfnisse reagieren. So wird das Risiko, dass jemand verletzt wird, minimiert. Das genießen, was ist

Wenn ihr euch einig darüber seid, dass es sich um eine vorübergehende Sache handelt, dann genießt es so, wie es ist. Wenn du aber spürst, dass du Gefühle entwickelst, dann lohnt es sich unbedingt, darüber zu reden.

Woher weiß man, ob die Beziehung über die Cuffing Season hinaus Bestand haben wird?

Egal, ob du durch einen blöden Zufall eine ernsthafte Beziehung inmitten der Cuffing Season eingegangen bist und dich nun fragst, ob dein Gegenüber auch im Sommer noch an deiner Seite ist, oder sich aus einer unverbindlichen Sache plötzlich Gefühle entwickelt haben – die Kommunikation sollte immer an erster Stelle stehen. Wenn dich etwas verunsichert, dann frag nach. Manchmal sagen Taten aber trotzdem mehr als Worte. Die folgenden Anzeichen könnten darauf hinweisen, dass deine Beziehung auch noch nach der Cuffing Season bestehen wird:

Ihr macht ständig Pläne für Aktivitäten, die weit in der Zukunft liegen.

Eure Kommunikation findet größtenteils tagsüber statt.

Eure Wochenenden sind häufig füreinander reserviert.

Ihr unterhaltet euch über eure Familien.

Ihr verbringt Zeit miteinander, im Kreise eurer Familien und Freunde.

Wir können nicht vorhersehen, was in der Zukunft passieren wird. Aber: Nur, weil ihr euch während der Cuffing Season getroffen habt, muss das nicht bedeuten, dass ihr keine Chance auf eine langfristige Beziehung habt. Wenn eure Beziehung emotionale Verfügbarkeit und Intimität, verbindliche Verabredungen und Zuneigung sowie langfristige Pläne aufweist, dann stehen die Chancen gut, dass eure Beziehung Bestand hat.

Verwendete Quellen: clevelandclinic.org, oprahdaily.com, mindbodygreen.com