von Christian Pötzsch Viele von uns werden in unseren Beziehungen subtil manipuliert, ohne es mitzukriegen. Hier seht ihr, warum vor allem die "DARVO"-Methode so besonders heimtückisch ist.

Was, bitteschön, verbirgt sich denn hinter dem mysteriösen Wort "DARVO"? Falls ihr es auch heute zum ersten mal lesen solltet: Dahinter verbirgt sich eine ganz besonders gemeine Art der Manipulation, die Ende der 1990er Jahre von der US-amerikanischen Psychologin Jennifer Freyd benannt wurde.

Psychologie: Manipulation nach DARVO

Um was genau geht es da? Diese Taktik findet sich nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch zwischen Kolleg:innen, in der Familie oder auch unter Freunden wieder, vor allem in Konfliktsituationen. Im Video erklären wir dir, was genau DARVO bedeutet. Außerdem erfährst du, wie Menschen, die mit der DARVO-Taktik streiten, dich manipulieren möchten und welchen Weg es für dich aus dieser Situation gibt.

Verwendete Quelle: esquire.de