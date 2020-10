Was kann es bedeuten, wenn wir von unserem Ex-Partner träumen?

Das bedeutet es, wenn du von deinem Ex träumst

Seine Träume kann man schwer steuern. Meist verarbeiten wir im Schlaf, was uns unterbewusst beschäftigt. Manchmal kann das für ziemliches Gefühlschaos sorgen. Doch was hat es zu bedeuten, wenn einem Traum ständig der Ex begegnet?

Du verbringst einen tollen Tag irgendwo im Süden, fernab von deinem Alltag, genießt die Sonne und den Blick auf das Meer. Während du in der Beach-Bar mit Freunden Platz nimmst und den Blick über den Strand und die Wellen des Meeres schweifen lässt, erscheint am Tisch plötzlich dein Ex-Partner.

Nur ein Traum natürlich, aber was hat das zu bedeuten? Automatisch fällt man in den Rechtfertigungsmodus und will eigentlich nicht wahrhaben, dass das vielleicht bedeutet, noch nicht über die gescheiterte Beziehung hinweg zu sein. Doch keine Sorge, dass er oder sie dir im Traum erscheint, kann auch noch andere Gründe haben.