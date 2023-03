von Janina Oehlbrecht Männer kommen schneller über eine Trennung hinweg als Frauen? Die Forschung ist da anderer Meinung. Alles über die Phasen der Trennung bei Männern liest du hier.

Egal, welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen – eine Trennung tut weh. Zusätzlich hat jeder Mensch einen eigenen Trennungsstil. Wenn wir hier von den Phasen der Trennung bei Männern erzählen, sprechen wir stark verallgemeinert. Es gibt jedoch viele Studien, die das Geschlechterverhalten bei Trennungen untersucht haben. In diesem Artikel wollen wir die Ergebnisse festhalten.

Verallgemeinerte Eigenschaften wie "Männer sind körperlich stärker" oder "Frauen sind bessere Multitasking-Talente", scheinen bei genügend Mitgliedern eines bestimmten Geschlechts vorhanden zu sein, um als leicht charakteristisch für dieses Geschlecht angesehen zu werden. Es gibt jedoch immer individuelle Unterschiede, die jede Verallgemeinerung übertrumpfen – so auch bei Trennungen.

Was sind die Phasen der Trennung bei Männern?

Im Grunde erleben Männer die gleichen Trennungsphasen wie Frauen. Sie durchleben sie nur anders. Ganz allgemein kann man den Trennungsschmerz, den wir durchmachen, in vier Phasen unterteilen.

1. Verleugnung

Beim Beziehungsende wollen wir der Wahrheit am liebsten nicht ins Gesicht blicken. Wir ordnen die Trennung als Phase ein. Als temporären Abstand. Gleichzeitig sind wir uns aber sicher, dass wir uns wieder zusammenraufen werden. Dieser Schockzustand hat einen guten Grund: Unser Körper will uns vor unseren eigenen Gefühlen, wie Trauer, Wut und Enttäuschung schützen. Denn bei all den organisatorischen Dingen, die mit einer Trennung einhergehen – wie zum Beispiel ein Auszug – haben wir nicht die Kapazitäten, uns mit den schmerzhaften Gefühlen auseinanderzusetzen.

2. Gefühlschaos

In der zweiten Trennungsphase durchleben wir eine Gefühlsachterbahn. Wir trauern der Beziehung hinterher, sehnen uns nach körperlicher Nähe und im nächsten Moment wollen wir den, beziehungsweise die Ex, zum Teufel jagen. Wut, Vermissen, Trauer, Selbstzweifel, Depression oder Verlustangst sind Symptome dieser Phase der Trennung. Sie ist nicht zu unterschätzen. Auch wenn Liebeskummer in unserer Gesellschaft gerne belächelt wird, ist er ein einschneidendes Erlebnis, das sogar gesundheitliche Folgen mit sich bringen kann – zum Beispiel das Broken-Heart-Syndrom.

3. Neuorientierung

In diesem Abschnitt haben wir das Beziehungsaus endlich akzeptiert. Der Liebeskummer taucht hin und wieder nochmal auf, doch die Gefühlsschwankungen sind weitestgehend Geschichte. Wir können die Trennungsgründe nachvollziehen und neigen nicht mehr dazu, die Beziehung zu romantisieren. Selbstzweifel weichen der Selbstakzeptanz. Wir müssen uns weniger überwinden, andere Leute zu treffen und uns auf Neues einzulassen. Vieles wird wieder leichter. Jetzt sind wir wieder in der Lage, Dinge zu tun, die wir schon immer mal machen wollten. Zudem sind wir offen für neue Bekanntschaften und genießen unsere gewonnene Freiheit.

4. Neubeginn

Wenn wir die vierte Phase der Trennung erreicht haben, können wir stolz auf uns sein. An diesem Punkt sind wir endlich dankbar für die Trennung. Wir sind vollständig in unserem neuen Leben ohne die Expartnerin oder den Expartner angekommen. In dieser Phase sind wir körperlich und mental bereit für eine neue, ernsthafte Beziehung – die nicht nur zur Ablenkung dient.

Wie lange trauert ein Mann nach einer Trennung?

Wie lange ein Mann nach einer Trennung trauert, ist individuell. Laut einer Studie, welche im Oktober und November 2020 in Deutschland unter Singles durchgeführt wurde, liegt die durchschnittliche Dauer von Liebeskummer nach einer Trennung bei 12,4 Monaten. Bei den Frauen lag die durchschnittliche Dauer bei rund 12,8 Monaten und bei den Männern bei 11,9 Monaten.

Anderen Studien zufolge leiden Männer länger unter einer Trennung als Frauen – auch wenn es auf den ersten Blick einen anderen Anschein erweckt. Sie durchleben verschiedene Verdrängungsphasen – zum Beispiel stürzen sie sich in die nächste Beziehung, schlafen mit möglichst vielen Frauen, vertiefen sich in ihre Arbeit, treiben exzessiv Sport oder lenken sich mit Alkohol oder Partys ab. Selbstverständlich bedienen sich auch Frauen an diesen Verdrängungsmethoden. Allerdings tendieren sie eher dazu, das Geschehene zu reflektieren.

Leiden Männer und Frauen anders unter einer Trennung?

Auch wenn die Trennungsphasen bei jedem Menschen identisch sind, so gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie wir die jeweiligen Phasen durchleben. Beeinflusst von zahlreichen Klischees, werden negative Emotionen und Gefühle, wie Trauer oder Angst, von Männern oft als Schwäche wahrgenommen. So ist es wenig überraschend, dass Männer oft nur selten offen trauern. Sie reden nicht über ihren Kummer, um keine vermeintliche Schwäche nach außen zu zeigen. Das Ziel: Stärke vermitteln. Die anderen sollen denken, dass ihnen die Trennung nichts anhaben kann. Doch verdrängte Gefühle wollen immer wieder an die Oberfläche – und das schaffen sie auch. Dadurch, dass Männer vielfach ihren Liebeskummer, Schmerz und die Verzweiflung nicht genügend ausleben, haben sie viel länger damit zu tun. Der Liebeskummer bleibt wie eine Narbe zurück. In Wellen finden Trauer und negative Emotionen immer wieder zu ihnen zurück.

Und wann kommen negative Gefühle und Emotionen meistens hoch? Genau – wenn wir allein sind. Dann haben wir Zeit nachzudenken und driften schnell in eine Spirale von negativen Gedanken ab. Viele Männer wollen das tunlichst vermeiden und suchen sich folglich so viel Ablenkung, wie sie nur finden können.

Warum suchen sich Männer nach einer Trennung gleich eine neue Frau?

Studien haben gezeigt, dass sowohl Männer als auch Frauen ihr Selbstwertgefühl aus einer Beziehung beziehen, sodass beide Geschlechter ein Gefühl des Verlustes und einen Identitätskonflikt erleiden, wenn eine romantische Beziehung endet. Interessant ist, dass Männer und Frauen nach einer Trennung unterschiedliche Arten von Verlusten erleben. Im Allgemeinen beziehen Männer laut Forschung ihr Selbstwertgefühl aus dem sozialen Status einer Beziehung, während Frauen es aus dem Gefühl der Verbundenheit beziehen. Diese Unterschiede lassen sich auf das Verhalten von Männern und Frauen nach einer Trennung anwenden. Die Forschung zeigt, dass Frauen eine Verbindung herstellen und Männer etwas tun müssen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Frauen nach einer Trennung mit ihren Freundinnen zusammensitzen und sich über die intimen Details der Trennung austauschen. Im Gegensatz dazu sieht man oft Männer, die einen neuen Sport beginnen, in den Urlaub fahren oder sich auf die Suche nach einer neuen Beziehung machen.

Phasen der Trennung bei Männern: Wie kann man(n) besser heilen?

Erfreulicherweise findet ein Wandel in unserer Gesellschaft statt. Es ist nun begrüßenswert, wenn Männer offen ihre Schwächen und Gefühle zeigen. Bis das überall anerkannt wird, ist es jedoch noch ein langer Weg. Zudem wurden die meisten Männer dahingehend erzogen, keine Emotionen zuzulassen. Diese Verhaltensmuster sind nur schwer loszuwerden. Folgende Tipps können helfen, die Trauer nach einer Trennung zuzulassen:

Versuche, schwierige Gefühle anzuerkennen und zu ihnen zu stehen. Es ist unbestreitbar, dass romantische Beziehungen wehtun. So ist es wichtig, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass dieser Schmerz kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach normal ist.

und zu ihnen zu stehen. Es ist unbestreitbar, dass romantische Beziehungen wehtun. So ist es wichtig, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass dieser Schmerz kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach normal ist. Wende dich engen Freundschaften zu und hole dir Unterstützung in sozialen Gruppen. Vielleicht verbringst du vermehrt Zeit mit deinen Freund:innen – nicht nur, um dich abzulenken, sondern auch, damit du über deine Emotionen und das Erlebte reden kannst.

zu und hole dir Unterstützung in sozialen Gruppen. Vielleicht verbringst du vermehrt Zeit mit deinen Freund:innen – nicht nur, um dich abzulenken, sondern auch, damit du über deine Emotionen und das Erlebte reden kannst. Manchmal reißt uns eine Trennung so sehr aus dem Leben, dass uns nur professionelle Unterstützung wieder auf die Beine helfen kann. Scheu dich nicht, eine:n Therapeut:in zu kontaktieren, wenn du allein oder mithilfe deiner liebsten Menschen nicht mehr weiterkommst.

Weitere hilfreiche Tipps findest du hier: Neubeginn nach Trennung

Verwendete Quellen:

"Men experience more emotional pain during breakups", sciencedaily.com, 2021

"Transitions in romantic relationships and development of self-esteem", psycnet.apa.org, 2017

"Women hurt more by breakups but recover more fully", sciencedaily.com, 2015

"Wie lange dauert Liebeskummer im Durchschnitt?", statista.com, 2021