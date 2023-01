Ob der oder die Partner:in ein guter Elternteil wird, lässt sich an bestimmten Charakterzügen erkennen.

Familienplanung in der Beziehung

Familienplanung in der Beziehung 4 Eigenschaften von Menschen, die später gute Eltern werden

von Pia Klaus Im Laufe einer Beziehung stellt sich irgendwann die Frage nach Kindern. Ob auch bei euch Partnerin oder Partner später ein guter Elternteil werden, deutet sich oft bei vier Charakterzügen an.

Gerade zu Beginn einer Partnerschaft ist es wichtig, das Zusammenleben harmonisch und ausgeglichen zu gestalten. Mit der Zeit wird in vielen Beziehungen auch der Blick in die Zukunft wichtig: Wie sieht es in Sachen Familienplanung aus? Sind gemeinsame Kinder überhaupt von beiden Seiten gewünscht? Und: Wird der Partner wohl gut damit zurechtkommen, wenn ein Baby plötzlich das Leben komplett auf den Kopf stellt?

Familienplanung in der Beziehung: Habt ihr die gleichen Vorstellungen für eure Zukunft?

Denn eines ist sicher: Mit der Geburt der Kinder bleibt nichts mehr so, wie es vorher war. Dieser Einschnitt wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung zueinander aus. Ob eure:r Partner:in eine gute Mama oder ein guter Papa werden, lässt sich an vier Dingen besonders gut erkennen. Welche das sind, erfahrt ihr im Video.

