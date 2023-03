Die wenigsten Menschen streiten gern, und doch ist der laute Konflikt oft schneller da, als uns lieb ist. Vor einem Streit können diese Fragen dir helfen zu evaluieren, ob die Auseinandersetzung es gerade wert ist.

Einige Streits sind notwendig. Gerade in Beziehungen brauchen wir sie, um unausgesprochene Themen zu lösen und unsere Grenzen abzustecken. Manchmal eskaliert ein eigentlich nichtiger Konflikt aber unnötig. Das kann die verschiedensten Gründe haben: Wir sind gerade schlecht drauf und lassen die Laune an unserem Gegenüber aus. Oder uns beschäftigt schon lange ein unterschwelliges Thema, das wir uns nicht auszusprechen trauen, und deshalb suchen wir wegen einer Kleinigkeit Streit. Oder aber unser Ego steht uns im Weg und sorgt dafür, dass wir eine Auseinandersetzung unnötig aufbauschen.

In vielen Fällen kann es deshalb helfen, dir diese Fragen zu stellen – bevor es überhaupt zum Streit kommt. So merkst du schnell, ob der Konflikt es überhaupt wert ist, ausgetragen zu werden.

Diese 5 Fragen solltest du dir stellen, bevor du einen Streit anfängst

1. "Brauche ich einen Moment Ruhe, bevor ich noch etwas sage?"

Wenn wir gestresst sind, schüttet unser Körper Cortisol aus, was wiederum den Kampf-oder-Flucht-Reflex in uns auslöst. Wenn wir uns also sehr über jemanden ärgern, kann es passieren, dass unser Gehirn die Situation so behandelt, als wären wir in Lebensgefahr. Die Folge: Wir sind nicht mehr Herr unserer Sinne und schon gar nicht über unsere Handlungen. Wenn du also gerade so wütend bist, dass du sprichwörtlich rot siehst, nimm dich am besten einen Moment zurück, bis du wieder klar denken kannst. So kannst du das Thema, das dich belastet, viel sachlicher formulieren.

2. "Gibt es hier vielleicht gar kein Richtig oder Falsch, sondern nur verschiedene Meinungen?"

Wir sind meistens überzeugt davon, recht zu haben. In den meisten Fällen, zumindest wenn es um zwischenmenschliche Themen geht, gibt es gar kein eindeutiges Richtig oder Falsch, kein Schwarz oder Weiß. Stattdessen sind wir vielleicht einfach anderer Meinung als unser Partner oder unsere Freundin. Und über verschiedene Meinungen kann man selbstverständlich herrlich diskutieren. Aber überlege dir vor dem Streit genau, ob es in diesem Konflikt überhaupt eine klare Lösung gibt – oder ob es vielleicht einfach okay ist, dass ihr dieses Thema unterschiedlich seht.

3. "Geht es gerade wirklich um dieses Thema?"

Gerade konfliktscheue Menschen stauen ihre Wut einer bestimmten Person gegenüber manchmal sehr lange auf, bis sie etwas sagen. Das führt leider häufig dazu, dass eine nichtige Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen bringen kann. Vielleicht hast du das Gefühl, dass dein:e Partner:in deine Bedürfnisse häufig übergeht und ihr immer nur macht, was er:sie möchte. Du traust dich aber nicht, das auszusprechen, deshalb frisst du deinen Groll immer weiter in dich hinein… Bis dich womöglich die falsche Schokoladensorte zum Ausrasten bringt und du dein Gegenüber mit der Wucht all deines angestauten Ärgers anschreist. Frag dich also am besten vor diesem Ausbruch, ob deine Wut wirklich nur mit dieser einen Schokolade zusammenhängt oder ob mehr dahintersteckt.

4. "Habe ich vorher deutlich kommuniziert, wie wichtig mir das Thema ist?"

Du wünschst dir schon seit Langem, dass dein Schatz dir eine Überraschungsparty zu deinem Geburtstag organisiert. Und jedes Jahr wirst du wieder enttäuscht, weil er:sie wieder nur Pizza bestellt hat. Der Frust über deine nicht erfüllte Erwartung ist verständlich, aber bevor du einen Streit vom Zaun brichst, frage dich ganz ehrlich: Hast du ihm:ihr wirklich deutlich gesagt, dass du dir eine Feier wünschst? Oder hast du vielleicht nur subtile Hinweise fallen lassen, die dein:e Partner:in einfach nicht als solche verstanden hat? Unsere Bedürfnisse können nur erfüllt werden, wenn wir sie klar kommunizieren.

5. "Ist es mir wichtiger, recht zu haben oder glücklich zu sein?"

Es gibt Themen, die sind uns so wichtig, dass wir sie unbedingt klären müssen. Manchmal geht es darum, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren oder unsere Grenzen deutlich zu machen. In diesen Fällen kann der Streit absolut notwendig sein. Manchmal kann es aber auch helfen, wenn du dich vor dem eskalierenden Konflikt fragst, ob es dir gerade nur darum geht, recht zu haben – und vor allem: ob dir Rechthaben in diesem Fall wichtiger ist als Harmonie. Wenn du diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten kannst, ist das Thema vermutlich nicht essenziell für die Beziehung und deinen Seelenfrieden. In diesem Fall gilt das alte Sprichwort: Der:die Klügere gibt nach.

